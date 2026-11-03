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4 KASIM 2026 ÇARŞAMBA - YIL: 57

İçişleri Bakanlığı'ndan birçok ilde kuvvetli yağış uyarısı

03 Kasım 2026, Salı 23:44
İçişleri Bakanlığı, 4 Kasım Çarşamba günü Marmara, Batı Karadeniz, Doğu Akdeniz ve Ege bölgelerinde kuvvetli sağanak ve fırtına beklendiğini açıklayarak, ani sel, su baskını ve hortum riskine karşı vatandaşları acil tedbir almaya çağırdı.

İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son veriler doğrultusunda 4 Kasım Çarşamba günü Marmara, Batı Karadeniz, Doğu Akdeniz ve Ege bölgelerinde kuvvetli sağanak, gök gürültülü sağanak ve fırtına beklendiğini duyurdu. Bakanlık, özellikle bazı ilçelerde yağışların "şiddetli ve çok kuvvetli" olacağını belirterek vatandaşları acil durumlara karşı uyardı.

Marmara'da hem yağış hem fırtına kapıda

Marmara Bölgesi genelinde yağışların aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

  • Kuvvetli Yağış Beklenen İller: İstanbul, Bursa, Kırklareli, Tekirdağ, Yalova, Kocaeli ve Sakarya.
  • Fırtına Uyarısı: Öğle saatlerinden itibaren İstanbul başta olmak üzere bölgenin batısında rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Doğu Akdeniz için "Şiddetli yağış" uyarısı

Doğu Akdeniz ve Güneydoğu'nun batısında yağışların zamanla etkisini artırarak ekstrem boyutlara ulaşması bekleniyor.

  • Kuvvetli Yağış: Adana’nın doğusu, Osmaniye’nin kuzeyi ve Gaziantep’in batısı.
  • Şiddetli ve Çok Kuvvetli Yağış: Osmaniye merkez ve güneyi ile Hatay’ın Erzin, Dörtyol, Payas ve Hassa ilçelerinde yağışların hayatı olumsuz etkileyecek derecede şiddetli olacağı bildirildi.

Batı Karadeniz ve Ege'de sağanak devam ediyor

  • Batı Karadeniz: Zonguldak, Bartın, Düzce, Kastamonu’nun kuzey kesimleri ve Sinop'ta yerel kuvvetli sağanak etkili olacak.
  • Ege ve Çevresi: İzmir, Aydın, Muğla, Çanakkale ve Edirne çevreleri ile Manisa ve Balıkesir'in batı ilçelerinde gök gürültülü sağanak yağışlar etkisini sürdürecek.

Bakanlıktan hayati uyarı: "Tedbiri elden bırakmayın"

İçişleri Bakanlığı sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, vatandaşların can ve mal güvenliği için yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatarak şu risklere karşı uyardı:

  • Ani sel ve su baskınları
  • Heyelan ve yıldırım düşmesi
  • Ulaşımda yaşanabilecek aksamalar
  • Yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum riski. (ANKA)
Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kuvvetli yağış uyarısı, hava tahmini
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