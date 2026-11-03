Konya'da yolcu otobüsü devrildi; 3'ü ağır 45 yaralı var!

Konya'nın Hüyük ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 3'ü ağır 45 kişi yaralandı.

Konya'nın Hüyük ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 3'ü ağır 45 kişi yaralandı. Konya'nın Hüyük ilçesinde, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 06 FDF 199 plakalı yolcu otobüsü şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada, otobüste bulunan 45 kişi yaralandı. Hastanelere kaldırılan yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. AA

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