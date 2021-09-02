Bodrum ve Milas'taki orman yangınlarında son durum?

Muğla'nın Bodrum ve Milas ilçelerinde çıkan orman yangınlarına, 3 uçak ve 12 helikopterle müdahale edildiği bildirildi.

Muğla'nın Milas ilçesinin Kıyıkışlacık Mahallesi Gürçamlar mevkisindeki ormanlık ve zeytinlik alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Bölgeye 2 uçak, 2 helikopter ile çok sayıda arazöz ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Havadan ve karadan yapılan yoğun müdahale sonucu kontrol altına alınan yangında, yaklaşık 3 hektar ormanlık ve zeytinlik alan zarar gördü.

Ekipler yanan alanda soğutma çalışması başlattı.

Orman Genel Müdürlüğü'nden açıklama

Bu arada, Orman Genel Müdürlüğü, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Milas ve Bodrum ilçelerinde çıkan orman yangınlarına 3 uçak, 12 helikopter, iki dozer ve 25 arazözle müdahalede bulunulduğunu ifade etti.

Havadan ve karadan yapılan yoğun müdahale sonucu kontrol altına alınan Milas'taki yangında yaklaşık 3 hektar ormanlık ve zeytinlik alan zarar görürken, Bodrum'daki yangını söndürme çalışması ise sürüyor.