Bolu'da yıldırım düşmesi sonucu orman yangını çıktı

Bolu'nun Göynük ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu ormanlık alanda çıkan yangına karadan ve havadan müdahale devam ediyor.

Aşağıkınık köyü mevkisindeki ormanlık alanda dün öğleden sonra yıldırım düşmesi sonucu meydana gelen yangının kontrol altına alınması için çalışma yürütülüyor. Yangına çevre illerden itfaiye ekiplerinin de desteğiyle 2'si Jandarma Genel Komutanlığı, 5'i Orman Genel Müdürlüğüne ait 7 helikopterle müdahale ediliyor. Karadan da yollar açılarak arazözlerle söndürme çalışmalarına katkı sağlanıyor.

İlk belirlemelere göre yaklaşık 10 hektarlık alanın zarar gördüğü yangının kontrol altına alınması için itfaiye ekipleri, Orman İşletme ekipleri ve vatandaşların mücadelesi sürüyor. AA

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