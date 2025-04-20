Bursa Bediüzzaman Mevlidi bugün

Bursa bugün, büyük bir buluşmaya hazırlanıyor.

Üstad: Bursa’ya selâm ediyorum - Bediüzzaman Mevlidine bekliyoruz

Başta Peygamber Efendimiz (asm) olmak üzere, bütün peygamberlerin, Ashab-ı Kiramın, evliyaullahın, şehitlerin, bütün ehl-i imanın, hususan büyük müceddid Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerinin mübarek ruhlarına ithaf edilmek üzere hatm-i Kur’ân ve mevlid-i şerif okunacak.

“Bediüzzaman Mevlidi” bugün Ulu Camii’nde öğle namazını müteakip gerçekleştirilecek.

Bursa, Peygamberimizin de Milâdî doğum günü olan tarihî bir güne şahitlik edecek olmanın heyecanını yaşıyor ve misafirlerini bekliyor.

Mevlide diğer il ve ilçelerden de otobüslerle ve özel araçlarıyla yola çıkan çok sayıda ziyaretçi iştirak edecek. Bu mevlidler aynı zamanda Yeni Asya camiası için bir toplanma, kavuşma ve tanışma vesilesi olduğu için uhuvveti pekiştiriyor. Geleneksel hâle gelen mevlide bugün de yoğun bir katılım olması bekleniyor.

Bursa Yeni Asya Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneğinin düzenlediği “Bediüzzaman Mevlidi”ne herkes davet edildi.

NİHAT ORHAN - İSTANBUL YENİ ASYA