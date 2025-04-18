"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 NİSAN 2025 CUMA - YIL: 56

Üstad: Bursa’ya selâm ediyorum - Bediüzzaman Mevlidine bekliyoruz

Osman ZENGİN
18 Nisan 2025, Cuma
Malûmunuz, Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerinin vefatından sonra, başta Peygamberimiz (asm) olmak üzere, diğer Peygamberler (aleyhimüsselâm), Üstadımız ve diğer mübarek zatlar, vefat eden nur talebeleri ve ehl-i imanın mevtaları olmak üzere mevlidler okunması âdet olmuştu.

Ama tabii, bu mevlidlerin esas maksadı şuydu: “Müfritane irtibat sevdalısı, muhabbet fedâileri,” Üstad Hazretlerinin vefatından sonra bir araya gelip, görüşüp, hâlleşip, muhabbet etmeleri îcab ediyordu. Bunu nasıl yapacaklardı? Onların; “Derneği yoktu, lokali yoktu, yeri yoktu, yurdu yoktu, partisi, patırtısı, nutku, alâyişi, nümayişi yoktu.” Hangi vesileyle bir araya geleceklerdi? Üstelik de, bırakın risaleleri, Üstadın isminden bahsedilmesinin bile, keyfî olarak, kanunsuz olarak yasaklandığı dehşetli bir devirdi. O şartlarda ağabeyler, bir formül bulup, “mevlid tertibi” ile bir araya gelip, hasret gideriyordu. Hani, teşbihte hata olmasın, nasıl hac, Müslümanların senelik kongresi mesabesinde ise, Bediüzzaman Mevlidleri de, nur cemaatinin, bir nev’i kongresi hükmündeydi. 

Burada tabiî, esas maksad, cemaatin bir araya gelip, konuşup, kaynaşması, muhabbetî hâleler meydana getirmesi idi. Bu da, ancak camiilerin avlusunda mümkün olmaktaydı. Camiin içinde bu zordu. Orada, mevlid dinleyen dinlesin, bir şey demiyoruz. Ama dediğimiz gibi, mevlidlerin asıl gayesi cemaatin uzaktan yakından bir araya gelip konuşup, kucaklaşması, hasret gidermesi. 

Bu mevlidlerin ilki, 1967 senesinde Van’da başlamıştı. Daha sonra da, Üstadın bulunduğu menziller ve bazı şehirlerde de mevlidler tertib edildi. Benim gittiğim ilk mevlid; 1973 Urfa Mevlidi idi. Daha sonra, 1976 Van, 1980 Isparta olarak devam etti. Buralar, hep Üstadın menzilleri idi. Bunlara, son zamanlarda; Ankara-Kocatepe, Denizli, Bursa ve Kastamonu gibi yerlerde de devam edildi. Denizli ve Kastamonu da, Üstadı misafir eden Nur menzillerindendi. Ankara’da da, bir müddet ikâmet etmişti. Fakat Bediüzzaman Hazretleri sağlığında hiç Bursa’ya gelmemişti. Yâni Üstad, Bediüzzaman Mevlidi yapılan beldelerden, bir tek Bursa’ya gelmemişti. Ama seneler evvel, Bursalı ve hâlen hayatta olan Rıdvan Utangaç ağabeyin kendisini, Emirdağ’da ziyarete gittiğinde şöyle söylemişti: “Bursa’ya selâm ediyorum. Bursa’ya gelemedim, ama Bursa’ya öyle bir muhabbetim var ki tarif edemem. Bursa Osmanlı’nın başşehriydi. Osmanlı çok hizmetler yaptı Bursa’da. Onun için Bursa’nın bizim yanımızda hususî bir yeri var.” 

Evet, Üstadımızın gelemeyip de, mânevî irtibatı olduğu Bursa’ya, Bursa, Ulucamii Bediüzzaman mevlidine, 20 Nisan günü hepinizi bekliyoruz. 

Okunma Sayısı: 353
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Madde bağımlılığı tehdidi büyüyor

    Yurdun kuzey bölgelerine sağanak yağış uyarısı!

    İlk Hacı kafilesi 29 Nisan’da yola çıkacak

    Özel sektörün yurt dışı borcu altı yılın zirvesinde

    Gazze’de “insanî çöküş” yaşandı

    BM’den Güney Sudan uyarısı

    Gıda enflasyonunda liderlik bizde

    Merkez Bankası faizi yüzde 46'ya çıkardı

    Türkiye’nin bütün demokratları ‘tek adam’a karşı

    İmamoğlu: Ya adalet ya sefalet

    Gram altın rekor tazeledi

    Can Atalay kararı tutanaklara eklendi

    Rasim Ozan Kütahyalı hakkında gözaltı kararı

    Acil tutuklama emri çıkarılsın: "İngiltere yetkilileri el sıkışmak yerine kelepçe takmak zorundalar"

    'İran nükleer silah elde etmeye çok uzak değil'

    Trump yönetimi "mahkemeye itaatsizlikten" suçlu bulundu

    Çalışanlarının Microsoft'a Gazze tepkisi devam ediyor: 'İsrail'e yapay zeka destekli silahlar satıyor'

    Marmara'da yeniden müsilaj alarmı!

    ABD'nin Çin'e uyguladığı tarife artışı yüzde 245'e ulaştı

    En Çok Okunanlar

    Osman ZENGİN

    Üstad: Bursa’ya selâm ediyorum - Bediüzzaman Mevlidine bekliyoruz
    Şükrü BULUT

    Türkiye’de AKP’yi İmamoğlu’yla, Avrupa’da Macron’u Le Pen’le temizleyemezler…
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Madde bağımlılığı tehdidi büyüyor
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İstibdatla kırılan şevk hürriyetle canlanır
    Süleyman KÖSMENE

    Allah tek iken bazen neden biz diyor?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Frengî ikizler: Türkçülük ve Kürtçülük
    Ahmet BATTAL

    Feodalite meselesi, “tulum çıkarmak” ve MHP’nin çıkışı
    Faruk ÇAKIR

    Eğitime de düşmanlık olur mu?
    Muhammed Yusuf Akbaş

    Hür düşünce ve adaletin sözcüsü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.