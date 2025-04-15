Denizlerde av yasağı başlıyor

1 Eylül’de “Vira Bismillah” diyerek başlanılan balık avı sezonu artık bitiyor. 15 Nisan itibarıyla trol ve gırgır ağlarıyla avcılık için yasak başlayacak.

Balık avı sezonu ise balıkçılar için bereketli geçti. Poyrazköy Balıkçı Kooperatifi Başkanı Davut Burhan Toker, “Bu sene çok iyi geçti. Her türlü balık oldu, fazlasıyla tuttuk” dedi. Su ürünleri kaynaklarının korunması amacıyla başlayacak av yasağı 31 Ağustos’a kadar sürecek. Av yasağı süresince gerçekleşebilecek ihlallerde 5 bin 600 liradan 170 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacak.

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