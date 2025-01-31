Depremzede konut bekliyor

6 Şubat depremlerinin ikinci yılında, basın mensuplarıyla bir araya gelen Malatya Ticaret Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, şehrin deprem sonrası geldiği noktayı değerlendirdi.

Sadıkoğlu, “Şu ana kadar kura çekimi yapılan konut sayısı sadece 26 bin 305. İhtiyacın yüzde 25’i karşılanmış durumda. Bugün ikinci yılına giriyoruz ve anahtar teslim oran sadece yüzde 10 seviyelerinde. Teslim edilen iş yeri ise hiç yok. Çalışmalarda bir gecikme ilk etapta yaşandığı için de teslim edilmesini planladığımız, özellikle 2025 yılının başındaki teslim edileceğini düşündüğümüz işyerlerinin, altıncı aya doğru teslim edileceğini daha çok şu anda görüyoruz. Ticarî akslar hayata geçmediği için de şehir bir türlü normale dönmüyor” dedi. Malatya - Anka

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