Edirne'de zor saatler

Edirne'de şiddetli yağış nedeniyle Güney Çevre Yolu çift taraflı trafiğe kapatıldı, bir mermer işletmesini su bastı.

Edirne'de dün akşam saatlerinde başlayan sağanak, etkisini artırarak devam ediyor. Sağanak nedeniyle Güney Çevre Yolu çift taraflı trafiğe kapatıldı. Edirne Belediyesi ekipleri suyun tahliyesi ve yolun açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Yağış nedeniyle Güney Çevre Yolu'ndaki bir mermer işletmesini su bastı. İş yeri çalışanı Hasan Teke, sabah işyerine geldiklerinde su baskınıyla karşılaştıklarını anlatarak, "Yağmur dün akşamdan beri şiddetli yağıyor. Rögarların taşması nedeniyle su işyerimize girdi. Çok üzgünüz. Depolar su altında. Suyu boşaltmak için çaba sarf ediyoruz. Belediyenin gelip rögarları açmasını bekliyoruz." dedi. AA

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