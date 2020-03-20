Elazığ’da 5 büyüklüğünde deprem

İçişleri Bakanlığı Afet ve Âcil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Sivrice’de 5 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin, 21,34 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, İçişleri Bakanlığı Afet ve Âcil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Sivrice’de 5 büyüklüğünde yer sarsıntısı meydana geldiğini söyledi. Yer sarsıntıyla ilgili şehir merkezinde ve köylerde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını aktaran Kaldırım, tarama çalışmalarının devam ettiğini kaydetti. AA

Okunma Sayısı: 88

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.