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21 MART 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Elazığ’da 5 büyüklüğünde deprem

20 Mart 2020, Cuma
İçişleri Bakanlığı Afet ve Âcil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Sivrice’de 5 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin, 21,34 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, İçişleri Bakanlığı Afet ve Âcil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Sivrice’de 5 büyüklüğünde yer sarsıntısı meydana geldiğini söyledi.  Yer sarsıntıyla ilgili şehir merkezinde ve köylerde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını aktaran Kaldırım, tarama çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

 

AA

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