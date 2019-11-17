Enkaz altında kalan mühendisin cenazesi defnedildi

Korkut Küçükcan’ın cenazesi, tabutu meslektaşlarının omzunda taşınarak, İnşaat Mühendisleri Odası Gaziantep Şubesi Konferans Salonu’na getirildi.

Buradaki törene, Korkutcan’ın babası Kemal, annesi Semra, eşi Zeynep, çocukları Nil ve Mert ile yakınları ve meslektaşları katıldı. Baba Kemal Küçükcan, törende, “Bugün evladım Korkut’a sevgi ve saygılarını belirten, birçok güzel ilişkilerinin olduğunu anlatan tüm meslektaşlarına teşekkür ediyorum. Diliyorum ki başka hiçbir meslektaşı böyle bir olayla karşılaşmasın, hiçbir aile böyle bir acı yaşamasın.” dedi. AA

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