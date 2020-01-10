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10 OCAK 2020 CUMA - YIL: 50

Evlat nöbetindeki bir aile daha evladına kavuştu

10 Ocak 2020, Cuma 16:04
Diyarbakır'da dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde "evlat nöbeti" tutan bir aile daha polisin çalışmasıyla yakınına kavuştu.

Güvenlik güçlerinden alınan bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğünün ikna çalışması sonucu dün Şırnak Habur sınır kapısında 5 örgüt üyesi teslim oldu.

Teslim olanlardan birinin Diyarbakır HDP İl Başkanlığı binası önünde bekleyen G.A'nın yeğeni ve Halime Kadran'ın torunu İbrahim Halil Kadran olduğu öğrenildi.

Diyarbakır'dan 5 yıl önce dağa kaçırılan yetim ve öksüz yakınları için oturma eylemine katılan hala G.A. ile babaanne Halime Kadran, güvenlik güçlerinin çalışmasıyla İbrahim Halil Kadran'a kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Hala ve babaannenin, ikna çalışmaları sırasında sürekli iletişim halinde oldukları İbrahim Halil Kadran'ı polisle birlikte terör örgütü PKK'nın elinden kaçması için yönlendirdikleri öğrenildi.

 

Torununa 5 yıl sonra kavuştu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun telefonla verdiği müjdeli haberi alan babaanne Halime Kadran ile kızı G.A, Halil İbrahim Kadran'ı görebilmek için İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne geldi. 

Halil İbrahim Kadran ile ifade işlemi için götürüldüğü Emniyet Müdürlüğünde buluşan babaanne, yetim ve öksüz torununu bağrına bastı. 

Duygusal anların yaşandığı buluşmada Halime Kadran, 5 yıllık ayrılığın ardından büyük özlemle sarıldığı torununun ellerini, yüzünü öptü ve gözyaşı döktü. 

Torununa "Kurban olurum sana" diye seslenen babaanne, buluşmanın heyecanıyla baygınlık geçirdi.

Babaannesi ve halası G.A. daha sonra Halil İbrahim Kadran ile görüştü.

Böylece, Diyarbakır annelerinin evlat nöbetinin 130'uncu gününde yakınlarıyla buluşan aile sayısı 4'e ulaştı.

AA

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