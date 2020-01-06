Gazeteci, yazar ve fotoğrafçı Ali İhsan Gülcü, “Eyüp Sultan’ın izinde, onun izlediği yolu takip ederek Medine’den İstanbul’a gelmek istiyoruz” dedi.

Eyüp Sultan Araştırma Merkezi’nde (EYSAM) gerçekleştirilen “Eyüpsultan’ın Bilinmeyenleri” başlıklı faaliyette ilçede bulunan tarihî yapılar, restorasyon çalışmaları ve bölgenin bugüne kadar geçirdiği değişimler ele alındı. Araştırmalarını “Eyüpsultan Türbeler ve Anıt Mezarlar” çalışmasıyla ilgililerin beğenisine sunan Gazeteci, yazar ve fotoğrafçı Ali İhsan Gülcü, Eyüpsultan Belediyesi tarafından düzenlenen faaliyette, 2003’ten bu yana ilçede çektiği fotoğraflardan örnekleri katılımcılarla paylaştı. Daha önce Türkiye’nin farklı ilçeleri için karadan ve havadan fotoğraf çekimi yaptığını, 2003 yılında da Eyüpsultan’ın fotoğraflanması için çalışmaya başladıklarını anlattı.

İstanbul’un kalbi Eyüp Sultan’dır

Gülcü, “Eyüp Sultan’ın bilinmeyen en önemli özelliği, Osmanlı’nın dünya hakimiyeti ilkesini burada mimariye de işlemiş olması” dedi. Sahabeden Eyüp Sultan hazretlerinin Medine’den İstanbul’a yolculuğundan ilham alarak geliştirilen ve daha önce de teklif edilen bir seyahat projesini hayata geçirmek istediklerini anlatan Gülcü, şunları söyledi: “Eyüp Sultan’ın izinde Medine’den İstanbul’a bir seyahat projesi var. Bu projeyi hayata geçirirsek Medine’den başlayıp Kufe, Bağdat, Basra gibi şehirleri dolaşıp Şam’a gelmek, oradan da yapabilirsek Kahire ve deniz yoluyla Kıbrıs üzerinden İstanbul’a gelmek istiyoruz. İstanbul’un kalbi Eyüp Sultan’dır. Hem Eyüpsultan’ın hem İstanbul’un hem de Türkiye’nin tanıtımına katkı sağlayacak böyle bir projeyi hayata geçirmek ve bu yıl başlayıp belki 2 yıl içinde tamamlamak istiyoruz.”

