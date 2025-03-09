Hava sıcaklığı artmaya devam edecek

Türkiye genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının artmaya devam etmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, önümüzdeki hafta da hava sıcaklıkları artmaya devam ederek, ülke genelinde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredecek. Genel müdürlüğün tahminlerine göre, önümüzdeki bir haftalık süreçte ülke genelinde yağış beklenmezken, çarşamba günü Edirne çevrelerinde yağış geçişleri görülecek. Yeni haftayla birlikte günün en yüksek sıcaklık değerlerinin Ankara’da 23, Adana’da 27, İstanbul’da 21, İzmir’de 23, Diyarbakır’da 25, Samsun’da 21, Antalya’da 22, Erzurum’da 11 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor. AA

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