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22 KASIM 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Her önüne gelene silah ruhsatı veriliyor

21 Kasım 2023, Salı 20:17
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in soru önergesini cevaplayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 5 yıl içinde 120 vatandaşın yorgun mermi isabet etmesi sonucu öldüğünü açıkladı.

Yerlikaya, 6 bin 571 şüpheli şahıs hakkında ise yasal işlem yapıldığını açıkladı. Son yıllarda artış gösteren yorgun mermi isabet etmesi sonucu ölüm olaylarını, İçişleri Bakanlığına yönelttiği yazılı soru önergesiyle Meclis gündemine taşıyan Gürer, “Bu silah olayı... Şimdi, bu ülkede ruhsatlı silah furyası esti bir ara, her önüne gelene ruhsat verdiniz. Yani güvenlik kuvvetleri varken, jandarması, polisi varken niye bu kadar ruhsatlı silah herkese verildi. O yetmedi, silahsız bir yığın insan da tabanca taşıyor, ateşli silah taşıyor. Soruyorum, bize yazılı olarak bildirirseniz memnun olurum, örneğin ne kadar ruhsatsız silah yakaladınız on ayda? Acaba mevcutta ruhsat verilene oranı ne; bunları da bilelim. Düğüne gidiyor adam, ateş ediyor, yanındaki insanı öldürüyor; anlamsızca biçimde yaşanan bir olay. Bugün mermi de ucuz değil ama bazı adamların gelir düzeyi demek ki dengeli, onu bunu vurup duruyorlar” diye konuştu. 

Ankara - Adnan Solmaz

 

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