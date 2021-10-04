İran'ın Çaharmahal-Bahtiyari eyaleti 5,7 ile sallandı

İran'ın güneybatısındaki Çaharmahal-Bahtiyari eyaletinde 5,7 büyüklüğünde deprem gözlemlendi.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Çaharmahal-Bahtiyari eyaletine bağlı Kuhreng ilçesi olan deprem, yerel saatle 06.09'da kaydedildi. Depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi. İran devlet medyasında yer alan haberlerde, depremin ardından arama ve kurtarma ekiplerinin bölgeye sevk edildiği, yaralananların olduğu ve bazı evlerin de hasar gördüğü aktarıldı. AA

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