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13 AĞUSTOS 2019 SALI - YIL: 50

İslam'ı tanımak için yerleşti

13 Ağustos 2019, Salı
Almanya’dan İslam dinini merak ettiği için Türkiye’ye gelen Alman Cornelia Arbaoui birçok ili gezdikten sonra Edirne’de Avarız köyüne yerleşti, bir Türk ile evlendi ve yeni bir hayat kurdu.

Ülkesi Almanya’dan İslam dinini merak ettiği için Türkiye’ye gelen Cornelia Arbaoui birçok ili gezdikten sonra Edirne’de Avarız köyüne yerleşti, bir Türk ile evlendi ve yeni bir hayata

başladı. Cornelia Arbaoui, 20 yıl önce Almanya’da İslam tarihi okudu ve merak ettiği bu dini daha iyi anlayabilmek için Türkiye’ye geldi. Ziyareti sırasında Türkiye’yi çok seven ve yerleşmeye karar veren Arbaoui, birçok ili gezdi, pek çok insanla tanıştı ve Edirne’ye yerleşmeye karar verdi. Yaklaşık 4 yıl önce Edirne’nin Avarız köyünde yaşamaya başlayan 55 yaşındaki Arbaoui, burada tanıştığı Türkay Yıldırım ile evlendi. Avarız köyünün Alman sakini, samimiyetiyle köy halkıyla kısa sürede kaynaştı, onlardan biri oldu. Evinin bahçesinde sebze ve meyve yetiştiren, arıcılıkla uğraşan Cornelia Arbaoui, ata biniyor, resim yapıyor, köy kahvesinde komşularıyla sohbet ediyor.      

TÜRKİYE’DE MUTLULUK VAR, HUZUR VAR

Arbaoui, yaptığı açıklamada, Almanya’da İslam tarihi okuduğunu, 20 yıl önce İslam dinini öğrenmek için geldiği Türkiye’den bir daha kopamadığını anlattı. Türk insanının çok sıcak kanlı ve misafirperver olduğunu, Türkiye’nin her kentinin farklı özellikler ve güzellikler sunduğunu vurgulayan Arbaoui, “Türk insanı çok sıcak kanlı ve yabancılara karşı güzel bir bakış açısı var. Çok yardımsever insanlar bizi de çok sevdiler, çok destek oldular. Kimsenin dinine karışmıyorlar. Ben kahvede imamı görüyorum oturup sohbet ediyoruz, çay içiyoruz. Bana İslam dinini anlatıyor. Ben ona görüşlerimi anlatıyorum. Tüm insanlar, barış, huzur, sevgi ve adalet istiyor. Türkiye’de her zaman vatandaşlardan destek gördüm, hiçbir zaman çaresiz kalmadım. Keşke bütün dünyada yabancılara böyle davransalar. Türkiye’de mutluluk var, huzur var.” şeklinde konuştu.

AA

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