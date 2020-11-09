İstanbul'da hafta boyu yağış bekleniyor

Hava durumu için Meteoroloji'den aktarılan son dakika haberine göre yurdun batı kesimlerinde sıcaklıklar düşüyor. Yağışlı bir hafta geçirmesi beklenen Marmara Bölgesi'nde de İstanbul, Çanakkale, Edirne başta olmak üzere hissedilen sıcaklıklar 10 dereceye kadar düşecek.

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre; bugün yurt genelinde yağış beklenmiyor. Kuzey ve doğu kesimlerin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara ile Batı Karadeniz çevrelerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyredecek. Bu hafta ülkenin kuzey kesimlerde hafif yağışlar görülecek. Marmara'da hava salıdan itibaren daha soğuk. Hissedilen sıcaklık 10 derecelere kadar düşecek. İstanbul'da hava; salı, çarşamba, perşembe ve cuma günü yağışlı geçecek. Sıcaklıklar, 15-18 derecelere kadar inecek. NTV

Okunma Sayısı: 211

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.