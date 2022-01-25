İstanbul'da kar alarmı: Kamu çalışanları idari izinli, kreş ve gündüz bakımevleri tatil

İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle trafik pek çok noktada durma noktasına geldi. Toplu taşıma araçlarıyla evlerine gitmeye çalışan vatandaşlar, bazı metro istasyonları ve metrobüs duraklarında izdihama neden oldu.

İstanbul'da meteorolojinin günler öncesinden uyarısını yaptığı yoğun kar yağışı, özellikle kentin batı ve kuzey ilçelerinde etkili oluyor.

Beylikdüzü, Başakşehir, Esenyurt, Avcılar, Sultangazi, Bağcılar, Güngören, Bakırköy, Arnavutköy, Beyoğlu ve Şişli'de etkisini artıran ve bazı noktalarda tipi şeklinde yağan kar, görüş mesafesini düşürdüğü için sürücüler araçlarıyla kara yollarında ilerlemekte güçlük çekti.

D-100 kara yolu Avcılar, Esenyurt ve Beylikdüzü güzergahı tamamen kar altında kalırken, vatandaşlar ulaşımlarını sadece belli aralıklarla gelen metrobüslerle sağlıyor.

Esenler O-3 bağlantı yolu Edirne istikametine giden araçlar kar yağışı ve trafik yoğunluğu nedeniyle trafikte ters yönde ilerleyerek bölgeden ayrılmaya çalışıyor.

Esenler'de bir geçitte mahsur kalan araç ise çevredeki vatandaşların yardımıyla bulunduğu yerden kurtarıldı. Öte yandan D-100 kara yolu Avrupa yakası kesiminde birçok bölgede sürücüler ilerlemekte güçlük çekiyor.

Arnavutköy'de ikamet eden çok sayıda kişi otobüslerin yolda kalması nedeniyle evlerine yürüyerek giderken, TEM Otoyolu Mahmutbey mevkisinde de uzun araç kuyrukları oluştu.

Seyrantepe TEM Otoyolu bağlantı noktasında kar yağışı ve teknik arıza nedeniyle bir İETT otobüsü yolda kalırken, yolcular çevredeki araçlara ve taksilere binerek evlerine gitmeye çalıştı.

İstanbul Havalimanı civarındaki ana arterlerde trafik durma noktasına gelirken, vatandaşların yaklaşık 5-6 saattir ilerleyemediği öğrenildi.

Büyükçekmece'de özelikle Mimar Sinan civarında çok sayıda vatandaş araçlarında mahsur kalırken, D-100 kara yolu Beylikdüzü kesiminde çok sayıda aracın yolda kaldığı gözlendi.

TEM Otoyolu'nda her iki istikamette trafik yoğunluğunu devam ederken, Anadolu yakasında saat 22.00 sularında kar yağışının etkisini artırdığı görüldü.

Çekmeköy'de özellikle Mimar Sinan ve Merkez mahallerinde cadde ve sokaklar kar altında kaldı. İlçede trafik akışında olumsuzluk yaşanmazken, ara sokaklarda bazı sürücüler zor anlar yaşadı.

D-100 kara yolu Kadıköy, Üsküdar mevkilerinde ise trafiğin akıcı olduğu gözlendi.

Kent genelinde trafik yoğunluğu saat 22.50 itibarıyla yüzde 89 olarak ölçüldü.

TEM Otoyolu Anadolu yakası kesimi tamamen beyaza bürünürken, kar yağışının zaman zaman gök gürültülü olması dikkati çekti.

Öte yandan Esenler Belediyesine bağlı mobil ekipler, yollarda mahsur kalan sürücülere ve yayalara bardakta çorban ikram ediyor.

Metro ve metrobüs duraklarında izdiham yaşandı

Kara yoluyla gitmek istedikleri yerlere ulaşamayan ve metroyu tercih eden vatandaşlar ise istasyonlarda yoğunluk oluşturdu.

Bir istasyonda yürüyen merdivenle aşağı inen vatandaşlar, metro katında izdiham yaşadı. Bazı vatandaşların, metro katında yer kalmadığını fark ederek yürüyen merdivende tersine yukarıya çıkmaya çalıştıkları görüldü. Yürüyen merdiven, vatandaşların uyarısıyla görevlilerce kapatıldı.

Kar yağışı nedeniyle metrobüs bulmakta da güçlük çeken vatandaşlar, duraklarda yoğunluğa neden oldu.

D 100 Karayolu Haramidere mevkisinde durma noktasına gelen trafik nedeniyle çok sayıda sürücünün otomobilini bırakıp gittiği görüldü.

Mesai bitimiyle birlikte metrobüs ve metro hatlarında yolcu izdihamı yaşandı. Dakikalarca sıra bekleyen bazı yolcuların duraklardan çıkarak yürümeyi tercih ettiği görüldü.

Özellikle Avcılar, Esenyurt ve Yenibosna metrobüs duraklarında yoğunluk yaşanırken, Yenibosna metrobüs durağındaki yolcular üst geçidi de doldurdu. Haramidere metrobüs istasyonunda yaşanan yoğunluk nedeniyle uzun metrobüs kuyrukları oluşurken, bazı vatandaşlar araçlardan inerek yürüdü. Güzelyurt metrobüs durağında ise metrobüsler yokuşu çıkamadığı için yolda kaldı.

D-100 kara yolu Haramidere metrobüs sanayi durağı mevkisinde trafik Büyükçekmece istikametinde yan yolda ve kara yolunda durma noktasına geldi. Avcılar istikametinde ise araçların karlı yolda ilerlemekte güçlük çektiği gözlendi.

M1 metro hattı Kirazlı ve Otogar duraklarında oluşan yoğunluk nedeniyle yolcular metroya inip binerken zorluk yaşadı.

Arnavutköy'de yollarda mahsur kalan vatandaşlar camilerde misafir edildi

Arnavutköy Müftülüğünün yazısı üzerine imamlar, camileri kapatmayarak yollarda kalan vatandaşları misafir etti.

Başta Haraççı, Karlıbayır, Hadımköy, Ömerli, Boğazköy, Taşoluk, Arnavutköy Merkez ve Bolluca olmak üzere güzergah üzerindeki camilerde yaklaşık 1000 vatandaş misafir edilidi.

Sağlık durumu iyi olmayanlar ise cami imamlarının ve cami derneği üyelerinin evlerine götürüldü.

Camilere alınan vatandaşlara çorba, yemek ve çay ikramı yapıldı.

Trakya'dan İstanbul'a araçla girişe izin verilmedi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yoğun kar yağışı nedeniyle Trakya'dan İstanbul'a araç girişlerine ikinci bir duyuruya kadar izin verilmeyeceğini bildirdi. Vatandaşlardan Trakya istikametinden yola çıkılmamasını isteyen Yerlikaya, Ankara ve Kocaeli yönünden gelen araçların sürücülerinin de dinlenme tesislerinde bekleyebileceklerini belirtti.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle AVM'lerin saat 19.30 itibarıyla kapatılacağı bilgisini veren Yerlikaya, Esenler, Harem ve cep otogarlarındaki çıkışların yarın saat 08.00'e kadar durdurulduğunu kaydetti.

Silivri'de de kar yağışı tipi şeklinde devam ederken, ilçedeki birçok fabrika saat 16.00 itibarıyla mesailerini sonlandırdı. TEM otoyolunda Edirne-İstanbul istikametinin trafiğe kapatılması nedeniyle yola çıkan tırlar ve araçlar Kınalı mevkisinde dinlenme tesislerinde bekletiliyor.

İstanbul Havalimanındaki seferler durduruldu

Hava muhalefeti nedeniyle İstanbul Havalimanına inemeyen uçaklar Tekirdağ Çorlu ve Atatürk Havalimanına yönlendirildi.

Türk Hava Yolları (THY), İstanbul Havalimanı'ndaki uçuşlarını yarın saat 04.00'e kadar durdurma kararı aldı.

İstanbul Havalimanı'na ulaşımı sağlayan ana arterlerdeki trafik yoğunluğu nedeniyle, havalimanı içinde ve dışında çok sayıda vatandaşın araç içindeki bekleyişi sürüyor.

Trafik kazaları meydana geldi

TEM Otoyolu'nda tır sürücüleri bölgedeki dinlenme tesislerine yönlendirildi. Kar yağışının etkisiyle çok sayıda trafik kazası oldu.

Arnavutköy Yassıören mevkisinde aralarında tırların da bulunduğu çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza nedeniyle otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu. Bölgeye gelen ekiplerce yolun tekrar trafiğe açılması için çalışma başlatıldı.

Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'nde rampa aşağı ilerleyen bir kamyonet, kontrolden çıktı. Kamyonet, korkuluğu aşarak sitenin bahçesine düştü.

Başakşehir'de İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı bir kar küreme aracı yolda kaldı. Yunus Emre Caddesi'nde mahsur kalan İETT otobüsü nedeniyle yol trafiğe kapandı. Başakşehir Bahçetepe mevkisinde araçlar karlı yolda ilerleyemezken, bir minibüs kayarak refüje çıktı.

Metro ve Marmaray seferleri saat 02.00’ye kadar uzatıldı

Metro İstanbul’un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle seferlerin 02.00’ye kadar uzatıldığı belirtilerek, şu bilgiler paylaşıldı:

"M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M9 metro ve F1 füniküler hatlarımızda 30 dakika; T1, T4 tramvay hatlarımızda 15 dakika; T5 hattımızda 20 dakika aralıklarla seferlerimiz devam edecektir. Seferlerimiz 00.00 itibarıyla 02.00'ye kadar uzatılmıştır. Metro hatlarımızda 30 dakika; T1, T4 tramvay hatlarımızda 15 dakika ve T5 tramvay hattımızda ise 20 dakika aralıklarla sefer yapılacaktır."

Marmaray'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada ise "İstanbul’da etkili olan yoğun kar yağışının kent trafiğini olumsuz etkilemesi nedeniyle Marmaray seferleri saat 02.00’ ye kadar uzatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattı seferleri yapılamıyor

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattı'mızda yoğun kar yağışı nedeniyle seferlerimiz yapılamamaktadır." denildi.

Kreş ve gündüz bakımevleri tatil edildi

İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve hava muhalefeti nedeniyle İstanbul Valiliğinin talimatı üzerine il genelinde hizmet veren tüm kreş ve gündüz bakımevlerinin 25 Ocak Salı tatil edildiği belirtildi.

Kamu çalışanları idari izinli olacak

İstanbul Valisi Yerlikaya, yoğun kar yağışı sebebiyle güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetlerinde çalışanlar dışındaki kamu görevlilerinin 25 Ocak Salı günü idari izinli olacağını bildirdi.