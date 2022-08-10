İstanbul’da yağmur etkili oldu

İstanbul’da dün sabah saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle Ispartakule ve Esenyurt’ta bazı yerleri su bastı. Su basan bazı yollarda araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Ispartakule’deki Avcılar Belediyesi Fuar ve Sergi Merkezi’ndeki sabit kapalı pazar alanı da sular altında kaldı. Sabah saatlerinde pazar alanına gelen esnaf, tezgahlarını açamadı. Esnaf, kendi imkânlarıyla suları temizledi. Esenyurt Yeşilkent 1953 Sokak’ta şiddetli yağışın etkisiyle tıkanan rögar taştı. Sokak sular altında kalırken, araçlar ilerlemekte zorluk çekti. Talatpaşa 1036 Sokak’ta da su taşkınlığı yaşandı. Sürücüler yolda ilerlerken zor anlar yaşarken, 1047 Sokak’taki bir oto tamirci de sular altında kaldı. Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, gök gürültülü sağanak nedeniyle Çatalca, Silivri, Büyükçekmece ve Arnavutköy’de su baskını, yıldırım, ulaşımda aksama ve kuvvetli yağış konusunda vatandaşları uyardı. AA

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