İstanbul'daki hastane yangını kontrol söndürüldü

İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiye söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Samatya'daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Hastanenin ikinci katında çıkan yangın, kontrol altına alınarak duman tahliyesi yapıldı.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada ise şunlar kaydedildi:

"İstanbul Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Bölümünde bugün saat 21.30’da henüz tespit edilemeyen bir nedenle yangın çıkmıştır. Söz konusu yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınmış ve hastalar tahliye edilmiştir. Alınan ilk bilgilere göre çıkan yangında herhangi bir yaralı ve can kaybımız yoktur. Konuyla ilgili tahkikata başlanmıştır."

Sağlık Bakanlığı: Tahkikat devam ediyor

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da hastanede çıkan yangının kısa sürede söndürüldüğü, yangında can kaybı veya yaralının bulunmadığı ifade edildi.

Açıklamada, "Hastanenin ikinci katında nöroloji-nöroşirurji servisinde çıkan yangının teknik bir sebepten kaynaklanmadığı belirlenmiştir. Sebebiyle ilgili tahkikat devam etmektedir. Duman tahliyesinin tamamlanmasının ardından hastane normal hizmetine devam edecektir." bilgisi paylaşıldı.