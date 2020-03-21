İstanbul Havalimanı’nda ateş kontrolü

İstanbul Havalimanı’na gelen yolcu ve çalışanlar, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında ateşleri ölçülerek içeriye alınmaya başlandı.

Çin’in Vuhan şehrinde başlayan ve dünyaya yayılan koronavirüse karşı İstanbul Havalimanı’nda da ek tedbirler alınıyor. Termal kamera uygulaması devam ederken İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, terminaldeki hijyen konusunda tedbirleri en üst düzeye çıkardı. Terminalin birçok noktasına el dezenfektanı yerleştirildi. Koronavirüsün belirtilerinden biri olan yüksek ateş tesbit edilen kişiler, İstanbul Havalimanı’ndaki Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’nde görevli ekiplere yönlendirilerek gerekli kontroller sağlanacak. AA

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