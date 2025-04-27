Kanal İstanbul Türkiye’ye ihanettir

SP Genel Başkanı Mahmut Arıkan, “Kanal İstanbul Türkiye’ye en büyük ihanettir. İstanbul’u bir ada haline getirmeyi hangi akıl, hangi mantıkla yaptıklarını hala anlayabilmiş değiliz” dedi.

SP Genel Başkanı Arıkan, şöyle konuştu: “Yıllardır kullandıkları cümle, İstanbul’da 600 ila 700 bin arasında ufak bir depremde yıkılacak konut sayısı var dediler. İktidar iktidar olmadan önce diyordu ki ‘İstanbul’u boşaltmamız lazım İstanbul’dan tersine göz başlatmamız lazım’ diyorlardı. İstanbul’u boşaltmaya çalışıyoruz, İstanbul’u deprem tehlikesinden muhafaza etmeye çalışıyoruz ama yeni 24 bin konutu inşa etmek için ihaleler yapıyorsunuz. Kanal İstanbul Türkiye’ye en büyük ihanettir arkadaşlar.” Trabzon-anka

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