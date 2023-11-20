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20 KASIM 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

Karadeniz Ereğli'de batan gemideki görevli bir denizcinin cansız bedenine ulaşıldı

20 Kasım 2023, Pazartesi 11:27
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde limandan çıktıktan sonra mendireğe çarparak batan Kafkametler gemisinde görevli bir denizcinin cesedine ulaşıldığını bildirdi.

Denizcilik Genel Müdürlüğünün X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, şu bilgi verildi:

"Karaya oturan ve iletişimin kesildiği Kafkametler gemisinde görevli bir denizcimizin naaşı kurtarma ekiplerince Ereğli sahilinde bulunmuştur. Batan gemideki diğer denizcilerimizi arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Denizcimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Başımız sağ olsun."

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, dün yaşanan gemi kazasına ilişkin bilgi vermişti.

Yerlikaya, "Olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle İzmir'e gitmek üzere limandan ayrılan Türk bayraklı 'Kafkametler' adlı kuru yük gemisi, sürüklenerek mendireğe çarpmak suretiyle batmıştır. Gemide bulunan 12 Türk mürettebat ile halen irtibat kurulamamıştır. Sahil Güvenlik Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri, AFAD, Kıyı Emniyeti, jandarma, emniyet, itfaiye ekipleri hazır beklemektedir. Olumsuz hava koşullarının düzelmesiyle hemen arama kurtarma faaliyetlerine başlanacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

Arama kurtarma çalışmaları başlatıldı

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde mendireğe çarparak batan gemideki mürettebata yönelik arama kurtarma çalışması yapılıyor.

Kent genelinde etkisini sürdüren fırtına ve sağanağın hafiflemesiyle, dün sabah saatlerinde batan "Kafkametler" adlı kuru yük gemisinin 12 kişilik Türk mürettebatın bulunması için havadan, denizden ve karadan arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti, AFAD ekipleri, dalgıçlar, jandarma ve polis ekiplerinin katıldığı faaliyetlere 1 helikopter, 1 uçak ve 2 bot eşlik ediyor.

Şu ana kadar 1 denizcinin cansız bedenine ulaşılan çalışmalar çok yönlü sürdürülüyor.

Öte yandan dün sabah aynı limanda fırtınanın etkisiyle ikiye bölünerek kıyıya vuran Kamerun Bayraklı geminin 13 personelinin itfaiye ekiplerince tahliye edilmesi güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Bu arada belediye ekipleri, fırtına ve sağanaktan etkilenen ilçe merkezinde ve sahilde temizlik çalışması yapıyor. İş yerleri zarar gören vatandaşlar da kendi imkanlarıyla dükkanlarında su tahliyesi ve temizlik işlemlerini yürütüyor.

Bakan Uraloğlu'ndan Zonguldak açıklarında batan gemiye ilişkin açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Zonguldak açıklarında batan geminin mürettebatından birinin cansız bedenine ulaşıldığını, bölgedeki arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Uraloğlu, basın mensuplarına, dün Zonguldak açıklarında batan gemiye yönelik çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Ülkenin birçok kesiminde görülen yağışlar konusunda Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarı yaptığını anımsatan Uraloğlu, "O uyarılarla beraber de gerekli bütün ulaşım noktalarında kara, demir, hava ve deniz yolunda ilgili taraflar uyarıldı." dedi.

Uraloğlu, uyarılar sonucu gerekli önlemlerin alındığını ancak Karadeniz'de iki gemide sıkıntı yaşandığını söyledi.

Yüksek hızda esen rüzgar ve fırtınada Türk bayraklı bir geminin dün limana yanaşırken mendireğe çarparak dalgaların etkisiyle battığını bildiren Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Gemi, sabah saat 10.00 civarında uydu sistemlerinden acil çağrı verdi. Arkadaşlarımız olayı, Deniz Kuvvetleri, Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüz, Denizcilik Genel Müdürlüğümüz takip etti ama o şartlarda oraya müdahale imkanı yoktu ve görüntüleriyle beraber geminin en son battığını tespit ettik. 12 personelin bulunduğu gemide bir arkadaşımızın cansız bedenine ulaşıldı. Diğerleriyle ilgili de arama çalışmaları devam ediyor."

Yabancı bayraklı bir geminin yaşadığı sıkıntıyı da anlatan Uraloğlu, "O da sahile gelip birkaç defa çarptıktan sonra bölündü ancak içindeki mürettebat, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, itfaiyenin, Kıyı Emniyetinin ve o bölgedeki kurtarma ekiplerinin müdahaleleriyle sağ salim çıkarıldı. Orada çok şükür bir can kaybımız yok. An itibarıyla da arama kurtarma çalışmaları sürdürülüyor."

AA

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