Karaköy yönüne giden tramvay raydan çıktı: 4 kişi yaralandı

İstanbul'da Kabataş'tan Karaköy yönüne giden tramvay, raydan çıkarak elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle 4 yolcu hafif yaralanırken tramvayın bazı kapı ve pencerelerinin camları kırıldı.

Kaza nedeniyle bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan 4 yolcuya ilk müdahale 112 Acil Sağlık ekiplerince kaza yerinde yapıldı. Yaralılar, müdahalenin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tramvay yolcuları, seferlerin aksaması nedeniyle yürüyerek istasyondan uzaklaştı. Kazayı yapan vatmanın da emniyette olayla ilgili ifadesinin alınacağı öğrenildi. Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan ilk açıklamada, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferlerin Bağcılar-Fındıklı istasyonları arasında yapıldığı bilgisi verildi. Daha sonra yapılan açıklamada ise seferlerin Bağcılar-Karaköy istasyonları arasında gerçekleştirildiği kaydedildi. Seferler yeniden başladı Kazanın ardından olay yerinde yürütülen çalışmalar tamamlandı. Metro İstanbul'un sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızda seferlerimiz normale dönmüştür." ifadelerine yer verildi. AA

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