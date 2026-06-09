Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

“Biz [melekler] ancak Rabbinin emriyle ineriz. Gelecek olan, geçmiş olan ve ikisi arasında bulunan ne varsa Onun ilminde ve kudretindedir. Rabbin hiçbir şeyi unutmuş değildir.”

Meryem Sûresi: 64

HADİS:

Sizi gecesi gündüzünden farksız apaydınlık bir yol üzerine bıraktım. Benden sonra ondan ancak helâk olmuş bir kimse sapabilir...

Camiü’s-Sağir, No: 2915