09 Haziran 2026, Salı
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
“Biz [melekler] ancak Rabbinin emriyle ineriz. Gelecek olan, geçmiş olan ve ikisi arasında bulunan ne varsa Onun ilminde ve kudretindedir. Rabbin hiçbir şeyi unutmuş değildir.”
Meryem Sûresi: 64
HADİS:
Sizi gecesi gündüzünden farksız apaydınlık bir yol üzerine bıraktım. Benden sonra ondan ancak helâk olmuş bir kimse sapabilir...
Camiü’s-Sağir, No: 2915
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