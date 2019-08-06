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6 AĞUSTOS 2019 SALI - YIL: 50

Kasaplardan 'kurbanlık' önerileri

06 Ağustos 2019, Salı 11:31
Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Yalçındağ, kurbanlık kesiminin bilen kişilere yaptırılmasını, kesim için hazırlanmış yerler ile mezbahaların tercih edilmesini istedi.

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Fazlı Yalçındağ, Kurban Bayramı'nda yaklaşık 950 bin büyükbaş ve 3 milyon küçükbaş kesileceğini tahmin ettiklerini söyledi.

Veteriner hekim raporu olmayan hayvanların, kurbanlık satış alanlarına girmesinin mümkün olmadığının altını çizen Yalçındağ, kurbanlık almak isteyenlerin bu yerleri tercih etmeleri gerektiğini ifade etti. Yalçındağ, vatandaşların gerektiğinde buradaki veteriner hekimden kontrol için yardım isteyebileceğini kaydetti.

Yalçındağ, kurbanlık almak isteyenlere önerilerde bulunarak, "Küçükbaş hayvan yani koyun, anasının boyuna erişmiş olmalı ve 6 ayını doldurmuş olmalı. Keçi 1 yaşını doldurmuş olmalı. Büyükbaşta ise 2 yaşını doldurmuş ve kalıcı dişlerinin çıkmış olması gerekiyor. Bunlara dikkat edilmeli." ifadelerini kulandı.

"Kurbanlık kesimi, bilen bir kişiye yaptırılmalı"

Kurban kesilirken dini vecibelerin yerine getirilerek hayvana eziyet edilmemesi gerektiğine işaret eden Yalçındağ, "Kurbanlık kesimi için keskin bir bıçağa ve bilen bir ele, kişiye ihtiyaç var. Eğer elinden gelmiyorsa bilen bir kişiye yaptırması lazım. Büyükbaş hayvan içinse özel olarak yapılmış yerler ve mezbahalardan yararlanmak gerekir. Büyükbaş hayvanları kontrol etmek, kesmek zor ve kazalara sebebiyet verdiği için kesim için ayrılan yerlerde kestirmelerini tavsiye ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Et soğuduktan sonra buzdolabına kaldırılmalı"

Yalçındağ, kurban etini muhafaza ederken özen gösterilmesi gerektiğinin de altını çizerek, en büyük yanlışlığın, vücut ısısını kaybetmeyen etlerin buzdolabına konulması olduğunu söyledi. Yalçındağ, "Eti kendi halinde biraz soğuduktan sonra parçalamak lazım ya da evde götürüldüğünde soğumasını bekleyip soğuduktan sonra buzdolabına kaldırmalıyız." dedi.

Kurban etinin parça olarak getirildiğinde kasaplarda yaklaşık 50 liraya işleneceğini belirten Yalçındağ, kıyma çekimlerinin kilogramının ise 1-2 lira arasında değişeceğini kaydetti.

AA

Etiketler: kurban, öneri, kasap
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