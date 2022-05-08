Kırcaali’de çifte bayram

Bulgaristan’da 6 Mayıs Ordu ve Cesaret Günü ile Hıdrellez, ülkenin Yunanistan sınırına yakın Kirkovo (Kızılağaç) ilçesinde “çifte bayram” olarak kutlandı.

Türk ve Müslümanların yoğun olarak yaşadığı Kırcaali iline bağlı Kirkovo İlçesi Belediye Başkanı Şinasi Süleyman’ın himayesindeki kutlamalar kapsamında bölgedeki tarihi Yedi Kızlar Camisi’nde mevlit okundu, Çorbaciyisko (Çorbacılar) köyünde ise Müslümanların desteği ile restore edilen “Sveti Georgi Kilisesi” yeniden ibadete açıldı. Süleyman, bölge halkının, ırk, din ve etnisite ayrımı yapmadan, daima uyum, huzur ve mutluluk içinde yaşadığını belirterek, “Hristiyan alemi burada ‘Gergövden’ olarak adlandırdığı bayramını Müslümanların Hıdrellezi ile hep birlikte kutlar.” dedi. AA

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