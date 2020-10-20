Kırklareli'nde bir köye karantina kararı

Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı.

Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamada, Bayramdere köyü için İl Hıfzıssıhha Kurulunca 14 günlük karantina kararı alındığı ifade edildi. Açıklamada, söz konusu kararın, gerekli tedbirler alınarak uygulamaya konulduğu bildirildi. Karantina kararına uymayanlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacağı ifade edildi. Öte yandan İl Hıfzıssıhha Kurulunca geçen hafta kent merkezinde 97 dairelik site, Yayla Mahallesi'nde 2 sokak, Babaeski ilçesine bağlı Taşağıl köyü, Büyükmandıra beldesindeki Bağlar Sokağı, Pınarhisar ve Lüleburgaz ilçelerinde de birer ev karantinaya alınmıştı.

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