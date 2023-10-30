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30 EKİM 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

Konya'daki büyük obruk tedirginliğe sebep oldu

30 Ekim 2023, Pazartesi 19:55
Konya'nın Karapınar ilçesine bağlı Avşar Mevkisindeki pancar tarlasında vatandaşlar, obruk oluştuğunu fark etti.

Çapı yaklaşık 27 metre, derinliği ise 12 metreyi bulan obruğu görünce tedirgin olan vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen zabıta ekipleri, Fikri Peker'e ait olduğu belirtilen tarladaki obruğun çevresini güvenlik şeridiyle kapattı.

Zabıta memuru Hasan Güngör, yaptığı açıklamada, obruk oluşmasının ardından çevresini önce şeritle daha sonra da telle kapattıkların söyledi.

Obruk oluşumlarında AFAD'a da bilgi verdiklerini ifade eden Güngör, "Vahap Obası'nda cuma günü bir obruk daha oluştu, aynı şekilde burada daha önce bir obruk oluşmuştu. Taşdemir'ler tarlasında oluşun bu iki obruk birbirine yakın. Obruklar aynı hat üzerinde devam ediyor." diye konuştu.

AA

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