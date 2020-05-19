Kösedağ'ın eteklerinde renk cümbüşü

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesindeki 3 bin 433 rakımlı karla kaplı Kösedağ'ın eteklerinde açan düğün çiçekleriyle tarlalar sarıya boyandı.

Baharın gelişi sonrası havaların ısındığı bugünlerde zirvesindeki karlar erimeye başlayan Kösedağ'ın eteklerindeki tarlalarda yeşeren düğün çiçekleriyle, insanları tefekküre sevkeden güzel manzaralar gözlemleniyor. Kösedağ'ın zirvesinde kar ile bütünleşen seyrine doyumsuz manzara, adeta göz kamaştırıyor. Renk cümbüşüne ortaya çıkan manzara, vatandaşların ve ziyaretçilerin beğenisini topluyor. AA

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