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28 TEMMUZ 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Manavgat'ta 4 mahalle tahliye edildi: Orman yangınına hava ve karadan müdahale ediliyor

28 Temmuz 2021, Çarşamba 17:05
Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını 12 ilden gönderilen 19 helikopter, 103 arazöz, 6 dozer, 1 uçak ve 412 orman işçisiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Manavgat Kaymakamı Yiğit, 4 mahallenin tahliye edildiğini açıkladı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor.

Yeniköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yangını söndürme çalışmalarına, Antalya'nın yanı sıra çevre illerden gelen ekipler de destek veriyor.

İlçenin Kalemler Mahallesi Azizler mevkisindeki yangında evlerinde olanlar, görevlilerce araçlara bindirilerek alandan uzaklaştırıldı.

Yangında, bazı evlerin zarar gördüğü, hayvanların telef olduğu belirtildi.

 

Traktörlerle bölgeden uzaklaşanların yaşadığı panik anları ise kameralara yansıdı.

Yangın, 12 ilden gönderilen 19 helikopter, 103 arazöz, 6 dozer, 1 uçak ve 412 orman işçisiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Öte yandan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin bölgeye gelerek, söndürme çalışmalarını yakından takip edeceği öğrenildi.

"Tarım ve sera alanları zarar gördü"

Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, rüzgarın etkisiyle yayılan yangına havadan ve karadan müdahalenin yoğun şekilde sürdüğünü söyledi.

Tehdit altında bulunan 4 mahallenin tahliye edildiğini aktaran Yiğit, şu ana kadar tarım ve sera alanlarının zarar gördüğünü bildirdi.

Yiğit, mahallelerdeki vatandaşların güvenli bölgeye alındığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Söz konusu mahallelerde mahsur kalan vatandaşlarımız var. AFAD, jandarma ve itfaiye ekiplerimiz, kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Isparta, Burdur, Konya gibi çevre illerden itfaiye ekipleri de yangına müdahale ediyor. Yangına etkin şekilde müdahale ediliyor. Can kaybı söz konusu değil. Poyrazın etkisiyle yangın henüz kontrol altına alınmadı. Herhangi bir sıçrama olduğunda o bölgelere de anında müdahale ediliyor."

Şehir merkezindeki yangınların kontrol altına alındığını ancak mahallelerdeki yangınların henüz kontrol altında olmadığını belirten Yiğit, "Tüm ekiplerimiz görevinin başında. Hastanelerin boşaltıldığı doğru değil, sadece teyakkuzdalar. Trafikte yoğunluk oluşturmamak amacıyla Manavgat'a seyahat etmemelerini istiyoruz." ifadesini kullandı.

Yangının sahil bölgesine uzak bir yerde olduğunu kaydeden Yiğit, "Yangın, turizm bölgesine uzak bir bölgede, turizmi olumsuz etkileyecek bir durum söz konusu değil." dedi.

"Yangının 4 noktada birden çıkması düşündürücü"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de bugüne kadar böyle bir yangın görmediğini dile getirdi.

Tüm kurumların iş birliği içinde yangına müdahale ettiğine dikkati çeken Böcek, "Çok şükür can kaybımız yok. Yangının 4 farklı noktada birden çıkması açıkçası düşündürücü, kundaklama şüphelerini akla getiriyor. Ancak bununla ilgili net bilgi yok. Önceliğimiz can ve mal kaybı olmadan yangını kontrol altına almak." diye konuştu.

AA

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