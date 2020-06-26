Manisa'daki deprem İzmir ve Bursa çevresinde de hissedildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre, saat 10.21'de merkez üssü Manisa'nın Saruhanlı İlçesi olan 5,5 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Deprem 9,29 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Çevre illerde de hissedildi

Deprem, İzmir, Bursa, Balıkesir, Aydın, İstanbul, Kütahya ve bölgedeki birçok ilde hissedildi.

Deprem nedeniyle bazı vatandaşlar binaları panikle terk ederken, kimileri de telefonla yakınlarını aradı.

Manisa Valisi Karadeniz: Depremin merkezi Saruhanlı'nın Kumkuyucak Mahallesi

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, depremin Kumkuyucak Mahallesi merkezli olduğunu ve valiliğe intikal eden herhangi bir hasar ihbarının olmadığını bildirdi.

Karadeniz, yaptığı açıklamada, "Valiliğimize intikal eden herhangi bir hasar ihbarı yok. Dış mahallelerde de araştırmalarımız devam ediyor. Şu anda hasar olup olmadığına yönelik araştırmalarımız sürüyor. Elbette ki ilk etapta eğer herhangi bir hasar varsa hemen ona göre bizim afet planlarımıza uygun şekilde harekete geçilecek." diye konuştu.

Karadeniz, "Sadece Turgutlu ilçesinde bir binanın duvarında küçük bir çatlağın olduğu bilgisi var, onu da böyle bir depremde hasar olarak adletmememiz gerekir." dedi.

Soylu: Kırsal taramalar devam ediyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da konuyla ilgili Twitter hesabından şu açıklamalarda bulundu:

"Merkez üssü Manisa Saruhanlı, büyüklüğü 5,5 olan depremde Saruhanlı merkezde yapılan taramalarda şu ana kadar herhangi bir hasar tespiti ve ihbarı gelmemiştir. Kırsal taramalar devam etmektedir. Manisa Valiliğimiz ve AFAD kamuoyunu bilgilendirmeye devam edecektir. Geçmiş olsun."