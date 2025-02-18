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18 ŞUBAT 2025 SALI - YIL: 55

"Marmara'dan 1,1 milyon metrekare hayalet ağ çıkarıldı"

18 Şubat 2025, Salı 09:30
Bakan Yumaklı, denizlerde ve iç sularda 2024'te 146 milyon metrekare alan taradıklarını belirterek, "1,6 milyon metrekare yani 224 futbol sahası büyüklüğünde ağ ve 13 bin 750 diğer av aracını denizlerimizden çıkardık." ifadesini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yaptığı yazılı açıklamada, 2014'te, balıkçılık faaliyetleri esnasında kaybolan veya terkedilen av araçlarının sucul ekosistemden temizlenmesi amacıyla Hayalet Ağ Projesi'nin (HAP) uygulamaya konulduğunu bildirdi.

Başlatıldığı günden itibaren aralıksız sürdürülen projeyle denizlerde ve iç sulardaki av aracı atıklarının temizlendiğine işaret eden Yumaklı, bu sayede kaybolan ya da bilinçli olarak terk edilen ancak su içerisinde işlevini sürdürerek insan kontrolü olmaksızın sucul organizmaların ölümüne yol açan av araçlarının neden olduğu "hayalet avcılığın" da engellendiğine dikkati çekti.

"Marmara'dan 4 yılda 1,1 milyon metrekare hayalet ağ çıkarıldı"

Yumaklı, bilimsel veriler ve Bakanlıkça yürütülen çalışmalar sonucunda, su kaynaklarının, biyolojik ve ekolojik açıdan önemi, barındırdıkları türlerin endemik ve koruma statüleri açısından değerlendirilerek önceliklendirildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bununla birlikte, barındırdıkları endemik ve nesli tehlike altındaki türler nedeniyle 2022'den itibaren Diyarbakır, Muş, Batman, Van ve Bitlis'te akarsularımıza da ağırlık verildi. Daha sonra tüm iç sularımızı kapsayacak şekilde genişletilen proje kapsamında yaşanan müsilaj sorunu nedeniyle 2021-2024 yıllarında Marmara Denizi'nden toplam 154 futbol sahası büyüklüğünde (1,1 milyon metrekare) hayalet ağ çıkartıldı ve ekosistem üzerindeki olumsuz etkileri giderildi."

Bakan Yumaklı, HAP kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin de şu bilgileri verdi:

"Denizlerimizde ve iç sularımızda 2024'te 146,1 milyon metrekare alan taranarak, 1,6 milyon metrekare yani 224 futbol sahası büyüklüğünde ağ ve 13 bin 750 diğer av aracı çıkartıldı. Projenin başladığı 2014'ten bu yana toplam 452,6 milyon metrekare alan taranarak, 2,6 milyon metrekare ağ ve 65 bin diğer av aracı sucul ekosistemlerimizden temizlendi. Çıkarılan ağların bir kısmı geri dönüşüme kazandırıldı. Çalışmalarımız sonucunda, 10 yılda yaklaşık 8,5 milyon su canlısının kaybını engellemiş olduk."

Proje çerçevesinde yürütülen çalışmaların aralıksız devam edeceğini vurgulayan Yumaklı, denizlerin ve iç suların, sucul ekosisteme zarar veren hayalet ağlardan temizlenmesi için gereken tedbiri almayı sürdüreceklerini ifade etti.

AA

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