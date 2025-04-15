Müsilaj geri döndü

İstanbul’da Beykoz sahilinde deniz yüzeyinde müsilaj görüldü. Kadıköy’de Moda Sahili’nde kıyı şeridinde de müsilaja benzer kirlilik olduğu gözlendi.
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Beykoz sahilinde balıkçı barınaklarının bulunduğu bölgede yoğunlaştığı görülen müsilaj, çevre sakinleri ile balıkçılar tarafından da fark edildi. Çevre sakinleri denizin dibinde yoğunlaşan müsilajın, birkaç gündür yüzeyde de görülmeye başlandığını bildirdi.
Beykoz Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Zeki Demirtaş, balıkçıların müsilaj nedeniyle muzdarip olduğunu belirterek, “İki buçuk aydır biz müsilajdan etkileniyoruz. Sabah ağ atıyoruz, yarım saat sonra çekiyoruz.” dedi.
Tekirdağ'da küçük tekneli balıkçılar, Marmara Denizi'nde avlanmayı güçleştiren deniz salyası (müsilaj) nedeniyle kıyıya boş ağlarla dönüyor. Fotoğraf: Mesut Karaduman - aa
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