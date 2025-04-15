Müsilaj geri döndü

İstanbul’da Beykoz sahilinde deniz yüzeyinde müsilaj görüldü. Kadıköy’de Moda Sahili’nde kıyı şeridinde de müsilaja benzer kirlilik olduğu gözlendi.

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