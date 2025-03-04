Ramazan’da bahar havası

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Murat Acar, haftanın hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

Yapılan son değerlendirmelere göre, Mart ayı itibarıyla batı kesimler başta olmak üzere yurt genelinde sıcaklığın artmaya başladığını ve mevsim normallerinin üzerine çıktığını belirten Acar, “15 Mart’a kadar iç kesimler ve batı kesimlerde sıcaklıkların mevsim normalleri civarında, yer yer üstünde olacağını tahmin ediyoruz.” diye konuştu. Acar, Ramazanın ilk iki haftasının bahar havasında geçeceğini dile getirdi. AA

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