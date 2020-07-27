Rusya ile uçuşlar 1 Ağustos itibarıyla başlatılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Rusya ile uçuşların alınacak önlemlerle 1 Ağustos itibarıyla Ankara ve İstanbul'a başlatılacağını, tatil bölgelerine uçuşların ise 10 Ağustos'tan itibaren Antalya, Bodrum ve Dalaman'a gerçekleştirileceğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Karaismailoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde normalleşme dönemine girilmesiyle atılan adımlar kapsamında Rusya Federasyonu Ulaştırma Bakanlığı ile bir dizi görüşmenin yapıldığını ve 24 Temmuz'da uçuşların başlatılmasına yönelik kararların alındığını hatırlattı. İki ülke arasında yapılan görüşmeler kapsamında Rusya'nın uluslararası uçuşlarını 1 Ağustos itibarıyla açma kararı aldığına işaret eden Karaismailoğlu, ilk etapta Rusya'dan Moskova, Saint-Petersburg, Rostov-on-Don ile Türkiye’den Ankara ve İstanbul arasında seferlerin gerçekleştirilmesinin planlandığı bildirdi. Karaismailoğlu, Rusya ile Türkiye'nin tatil bölgeleri havalimanlarına uçuşların ise 10 Ağustos'ta başlatılacağını belirterek "Rusya'dan Moskova, Saint-Petersburg, Rostov-on-Don ve Türkiye'den Antalya, Bodrum ve Dalaman arasında tarifeli ve charter seferleri de 10 Ağustos'ta başlayacak." ifadelerini kullandı. AA

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