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18 NİSAN 2021 PAZAR - YIL: 52

'Seko, şimdilik bize yakın, fakat yavaş yavaş uzaklaştıracağız'

18 Nisan 2021, Pazar 12:00
Doğu Akdeniz'in en büyük hayvanat bahçesi olma özelliğine sahip Mersin'deki Tarsus Doğa Parkı'nda dünyaya gelen ve anneleri tarafından istenmeyince koruma altına alınan babuna "Nisan", sırtlana "Seko" adı verildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi bünyesindeki Tarsus Doğa Parkı'nda babun ile sırtlan doğum yaptı.

Anneleri tarafından istenmeyince koruma altına alınan babun maymununa "Nisan", sırtlan yavrusuna ise "Seko" adı verildi.

Yavrular için özel yaşam alanı oluşturulacak

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarsus Doğa Parkı sorumlu veteriner hekimi Celal Çevirgenoğlu, hayvan parkının yeni üyelerinin sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti.

Doğumlarının ardından "Nisan ile Seko'nun" özel bakıma alındığını ifade eden Çevirgenoğlu, şunları kaydetti:

"Babunlardan bir tanesi doğum yaptı, fakat üzücü bir şekilde annesi yavruyu kabullenmedi. Babun maymunu yavrusuna kuvözümüzde bakıyoruz, birkaç gündür gayet iyi. Beslenmesine devam ediyoruz, önümüzdeki süreçte kendisine biz bakacağız. İnşallah sağlıklı bir şekilde yaşamına devam edecek. Eylül ayında getirdiğimiz sırtlan yaklaşık 3 ay önce doğum yaptı. Strese bağlı olarak yavruyu reddetti. Yavru yaklaşık 1 aylıkken annesinden ayrılmak zorunda kaldı, iki aydır biz bakıyoruz. İnşallah büyümesi tamamlandıktan sonra ona uygun yaşam alanı oluşturacağız ve kendi kafesinde yaşamına devam edecek. Seko, şimdilik beslediğimiz için bize yakın, fakat yavaş yavaş uzaklaştıracağız. Çünkü insanlara çok alışık olması istenen bir durum değil. Bundan sonraki yaşamı doğal yaşam parkında devam edecek."​​​​​​​

AA

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