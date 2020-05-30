Sosyal yardım talebi iki kat arttı

İBB, Nisan ayında belediyeye yapılan sosyal yardım talepli başvuruların iki kat arttığını açıkladı.

En fazla talep Esenyurt, Küçükçekmece’den gelirken erzak kolisi ve gıda talebi ilk sırada yer aldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Beyaz Masa çağrı hattına gelen yardım talepleri, yurttaşların durumunu gözler önüne serdi. Birgün’ün haberine göre, Nisan ayında İBB Beyaz Masa’ya yapılan başvurular yüzde altı artarak 812 bin 203 oldu. Talep muhtevalı başvurular geçtiğimiz aya göre iki kat arttı. En fazla talep yine gıda ve sosyal yardıma oldu. En fazla şikâyet ise ulaşım alanında gerçekleşti. Başvuruların yüzde 88,2’si çözüme kavuşturuldu.

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