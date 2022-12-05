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Tramvay ile İETT otobüsü çarpıştı: 33 kişi yaralandı

05 Aralık 2022, Pazartesi 10:34
Eyüpsultan'da tramvay ile İETT otobüsünün çarpıştığı kazada 33 kişi yaralandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında yapılan ilk incelemelerde, otobüs şoförünün alkol ve uyuşturucu testinin temiz çıktığı belirlendi.

Alınan bilgiye göre, Alibeyköy Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde meydana gelen kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kaza nedeniyle tramvay raydan çıkarken otobüs de yoldaki başka bir araca çarptı. Kazada 33 kişi yaralandı.

İETT otobüsünde sıkışan 1 kişi de itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Otobüsten gelen yoğun yakıt sızıntısı nedeniyle alana köpüklü suyla müdahale edildi.

Olay yerine gelen vinç ve çekici ile İETT otobüsünün kaldırılması için ekipler otobüsü körük kısmından iki parçaya ayırdı.

Otobüsün ayrılan tüm parçaları tıra yüklenirken, tramvay da vinçle rayına oturtulup, bulunduğu yerden çekildi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından kazayla ilgili yaptığı paylaşımda, "Bu sabah Alibeyköy Tramvay Durağı'nda meydana gelen trafik kazasında maalesef 33 hemşehrimiz yaralandı. Tedavileri devam eden hemşehrilerimize Allah’tan acil şifalar diliyorum. Geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamada, "T5 Tramvay hattı çift yönlü trafiğe kapatılmıştır. Ekiplerin kazaya müdahalesi devam etmektedir." denildi.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise "T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattımızda geçici bir süre için seferlerimiz Cibali-Üniversite istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadeleri kullanıldı. Paylaşımda, "Sefer yapılamayan Alibeyköy Cep Otogarı-Üniversite istasyonları arasında ücretsiz İETT otobüsleri ile ring seferi yapılmaktadır." denildi.

Otobüs şoförünün alkol ve uyuşturucu testi temiz çıktı

Kazaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Yapılan ilk incelemelerde, otobüs şoförünün alkol ve uyuşturucu testinin temiz çıktığı belirlendi. Vatmanın test işlemlerinin ise devam ettiği kaydedildi.

Tedavileri süren vatman ve otobüs şoförünün taburcu edildikten sonra ifadelerinin alınacağı öğrenildi.

Kazaya ilişkin mağdur sıfatıyla ifadesi alınan bir kişinin ise şikayetçi olmadığı bilgisine ulaşıldı.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen bir görüntüde, tramvay ile çarpışan otobüsün savrularak, yakınındaki bir araç ile otoparkta bulunan güvenlik kulübesine çarpması yer aldı. Çarpmanın etkisiyle güvenlik kulübesinin devrilmesi ve içinden otopark görevlisinin aniden dışarı çıkması görüntüye yansıdı.

Farklı bir açıdan çekilen güvenlik kamerası görüntüsünde ise tramvayın çarpmasıyla otobüsün savrulması, kazayı gören vatandaşların da koşarak olay yerine gelmesi yer alıyor.

Başka bir görüntüde de restoranda oturan iki kişinin kazanın ardından buradan ayrılması görülüyor.

"Kulübeden zor çıktık"

Otopark görevlisi Selahattin Şahin, basın mensuplarına, tramvayın otobüsü ortadan ikiye böldüğünü gördüğünü söyledi.

Kaza sırasında kulübede olduklarını ve kendi canlarını zor kurtardıklarını ifade eden Şahin, "Biz kulübeden zor çıktık. Allah bizi korudu." diye konuştu.

Görgü tanıklarından Melih Kartal ise çalışırken bir anda büyük bir ses geldiğini anlattı.

Deprem oluyor korkusuyla dışarı çıktıklarını ifade eden Kartal, "Geldiğimizde tramvay tam körük noktasından otobüse çarpmıştı. Yaralılar vardı. Hemen acil olarak ambulans ve itfaiyeyi aradık. Her iki araçta da yolcular vardı. Tramvay şoförü de yaralıydı." dedi.

"Sinyalizasyon sürekli bozuluyor"

Kaza bölgesinde esnaflık yaptığını belirten Bülent Kahveci de olaydan hemen sonra olay yerine geldiğini söyledi.

Otobüsün arkasında sıkışan bir vatandaşı itfaiyenin çıkarttığını dile getiren Kahveci, şunları kaydetti:

"Buranın böyle olacağı belliydi. Yaklaşık 10 gündür bu ışıklarda problem var, sürekli tamire geliyorlar. İstanbul'un en yoğun trafiğinin olduğu yerde ışıklı sistemle tramvay çalıştırılıyor. Burada tramvay geçiş yapacak, arabalar sıkışıyor. Arabaya yeşil yanıyor, tramvaya yeşil yanıyor. İki, üç günde bir ışıkları tamire geliyorlar. (Sinyalizasyon) Sürekli bozuluyor, son 10 gündür çok daha bozuk. Hatta İBB'nin kayıtlarında da vardır. Buranın sinyalizasyon arızalarına bakabilirler. Biz, burada oturan insanlarız. Gözümüzle gördüğümüz şeyler bunlar."

Seferler yeniden başladı

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından, kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından yapılan paylaşımda, "T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı tramvay hattımızda seferlerimiz normale dönmüştür." denildi.

AA

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