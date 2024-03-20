Türkiye’de havası temiz şehir yok

İsviçre merkezli, dünya genelinde hava kalitesiyle ilgili çalışmalar yapan IQAir şirketi, Dünya Hava Kalitesi 2023 raporunu yayımlandı. IQAir, sadece 7 ülkenin Dünya Sağlık Örgütü tarafından belirlenen PM2.5 standardında olduğunu belirtti.

Bu ülkeler, Avustralya, Estonya, Finlandiya, Grenada, İzlanda, Mauritius ve Yeni Zelanda oldu. Hava kirliliğinin en yoğun olduğu ülke ise Bangladeş oldu.

Rapora göre Türkiye’de ise havası temiz şehir yok. IQAir’e ait resmi internet sitesinde paylaşılan haritada, Türkiye genelinde hava kirliliğinin PM2.5 seviyesinden 3 ila 5 kat fazla olduğu gözlemlendi. Nüfusun daha yoğun olduğu Marmara Bölgesi ve Ege Bölgesi’nde hava kalitesinin daha düşük olduğu görüldü. IQAir CEO’su Frank Hammes, “Temiz, sağlıklı ve sürdürülebilir bir çevre evrensel bir insan hakkıdır” diyor.

Haber Merkezi