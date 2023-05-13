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14 MAYIS 2023 PAZAR - YIL: 54

Yenilenen “Kız Kulesi” Mayıs sonuna kadar ücretsiz olacak

13 Mayıs 2023, Cumartesi 23:41
İstanbul’un incisi Kız Kulesi restorasyon çalışmalarının ardından ziyaretçileriyle buluştu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da Kız Kulesi’nin mayıs ayı sonuna kadar ücretsiz olacağını açıkladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2021 yılında başlatılan restorasyon çalışmalarıyla kulenin iç bölümüyle birlikte, dış cephesi, iskelesi ve çevresi de düzenlendi. Kulede, önceki restorasyon süreçlerine ait, yapının statiğine uygun görülmeyen betonarme parça ve eklentiler söküldü ve aslına uygun restore edildi. 2. Mahmut Dönemi’ndeki görüntüsü esas alınarak restore edilen Kız Kulesi’nde, olası İstanbul depremine yönelik çalışmalar da yapıldı. Ersoy, “Bu yapılan konsept ve işlevsellik değişikliğiyle bu saatten sonra artık Kız Kulesi’nden İstanbul’u seyredeceğiz. Ana değişiklik budur, artık bir anıt müze şeklinde olacak. Bir de vatandaşlarımızın rahat ulaşabilmesi seyredebilmesi için Mayıs sonuna kadar ücretsiz yaptık. Motor da ücretsiz olacak, Mayıs sonuna kadar. Vatandaşlarımızın görebilmesi için 1 Haziran’dan itibaren de Müzekart geçerli olacak. Ben şimdiden hepimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

 

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