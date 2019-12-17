Yerel basın rahatladı

Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Yılmaz Karaca yazılı bir açıklama yaparak Yeni Yargı Paketi’nde icra ilanlarının kaldırılması yönünde bir karar bulunmadığını açıklayan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve bu konudaki girişimleri nedeniyle Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. M. Zahid Sobacı ve Basın ilan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran’a teşekkür etti.

TGF Genel Başkanı Yılmaz Karaca’nın konuyla ilgili açıklaması şöyle: “Uzun süredir Yeni Yargı Paketi’yle icra ilanlarının gazetelerde yayınlanmayacağı yönündeki açıklamanın tedirginliğini yaşarken Adalet Bakanı Sayın Abdulhamit Gül’ün “Yargı Paketi’nde hukuk usulüne ilişkin düzenlemeler söz konusu. Ancak bildiğiniz gibi icra ve basın ilanlarıyla ilgili herhangi bir düzenlemenin sona erdirilmesi gibi bir düşünce söz konusu değil. Böyle bir düzenleme yargı paketinde söz konusu olan bir düzenleme değil. Dolayısıyla gazete, medyanın da desteklenmesi, hür bir şekilde yayınlarını yapabilmeleri ve bu anlamda desteğin sürmesi için ilanlarla ilgili, sona erdirmeyle ilgili şu an itibarıyla pakette herhangi bir düzenleme söz konusu değil” şeklindeki açıklaması başta tüm basın camiasını rahatlatmıştır(…)Türk basınının en geniş üye kitlesine sahip Türkiye Gazeteciler Federasyonu olarak, Anadolu basınının en zor döneminde umut olan bu açıklamayı yapan Adalet Bakanı Sayın Abdulhamit Gül ve sürece katkıları nedeniyle Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. M. Zahid Sobacı ve Basın ilan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran’a sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz.”

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