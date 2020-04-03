Yurt genelinde 'evde kal' çağrısı karşılık buldu

Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere yurt genelinde, "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyulduğu gözlemleniyor.

Başkentte, Kovid-19 önlemleri kapsamındaki uyarılar sonucunda 15 Temmuz Kızılay Meydanı'nda vatandaşların yoğunluk oluşturmadığı görüldü. Yaya ve araç trafiğinin geçmiş günlere göre sakin olduğu başkentte, yağışın da etkisiyle vatandaşlar dışarı çıkmadı.

İstanbul'un işlek meydanlarında "sessizlik" hakim

İstanbul'da Avrupa ve Anadolu yakalarının meydan ve caddeleri ile en işlek alanları, Kovid-19 ile mücadele kapsamında alınan tedbirler dolayısıyla sessizliğe büründü.

Başta Beyoğlu'ndaki Taksim ve İstiklal Caddesi olmak üzere Kadıköy, Üsküdar, Beşiktaş ve tarihi Suriçi bölgelerindeki meydanların boş olduğu görüldü.

Üsküdar ve Kadıköy meydanlarında ise toplu ulaşım aracı metro, Marmaray, vapur ve motorları kullanan vatandaşların geçişi dışında bir yoğunluk olmadığı gözlenirken, polis ve zabıta ekipleri sahil ve parklarda spor yapanlara uyarıda bulundu.

Bu arada, metrobüs, otobüs gibi toplu taşıma araçlarını az sayıda kişinin tercih ettiği görüldü. Birçok ilçede özellikle meydanlardaki dükkanların çoğunun kapalı olduğu gözlemlendi.

Öte yandan, polis ekipleri belirlenen noktalarda toplu taşıma araçlarını durdurarak sosyal mesafe kuralına uyulup uyulmadığını kontrol etti, sürücüleri ve yolcuları bu konuda uyardı.