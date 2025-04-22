Zeytin fidanlarına ilgi artıyor

Batman’da ziraî üretimde yaşanan değişim, fidan satışlarına da yansıdı. Son yıllarda fıstık üretimiyle öne çıkan bölgede, üreticiler artık zeytin fidanlarına yöneliyor. Fidan satıcıları, geçmişte daha çok fıstık fidanlarının tercih edildiğini, ancak son dönemde zeytine olan ilginin hızla arttığını belirtiyor.

Bölgenin iklim şartlarına uyum sağlayan zeytin, ekonomik kazancı sayesinde üreticilerin yeni gözdesi haline geldi. Fidan satışlarıyla ilgilenen esnaf, zeytin fidanlarının popülerliğinin her geçen gün arttığını ifade ederek, Batman’da tarımsal üretimde yeni bir dönemin başladığını vurguladı. Zeytin fidanları, türüne ve boyutuna göre 80-300 lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunuluyor. Fidan satıcıları, önümüzdeki süreçte talebin daha da artacağını öngörüyor ve üreticilerin uygun fiyatlardan faydalanabilmeleri için hızlı davranmaları gerektiğinin altını çiziyor. Haber Merkezi Haber Merkezi

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