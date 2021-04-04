Zeytinliğe otel

Vakıflar Genel Müdürlüğü, Balıkesir Burhaniye’deki üzerinde 250 den fazla zeytin ağacı bulunan 24 bin metrekarelik alanda otel yapılması için ihaleye çıktı.

Zeytin ağaçlarını yok edecek olan proje için istenilen muhammen bedel ise 26 milyon 767 bin 174 lira olarak belirlendi.

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün, Burhaniye ilçesi Pelit Mahallesi’ndeki üzerinde 250’den fazla zeytin ağacının bulunduğu, 24 bin metrekarelik araziye turizm tesisi yapmak için verdiği ihale ilânı Resmî Gazete’de yayımlandı. “Yapım Karşılığı Uzun Süreli Kiralama İhalesi” olarak yayımlanan ilâna göre, Zeytin ağaçlarını yok edecek olan projenin muhammen bedeli ise 26 milyon 767 bin 174 TL. İhaleyi alacak olan ise yapılacak olan tesisi kira karşılığı olarak 30 yıl boyunca işletebilecek. İhale 6 Nisan 2021 tarihinde yapılacak. Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün ihale şartları arasında, zeytin ağaçlarının sökülerek başka bir yere götürülmesi, dikime müsait olmayanların ise odun olarak satılmasını sıraladı.

İstanbul - anka