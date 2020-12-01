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1 ARALIK 2020 SALI - YIL: 51

Zorunlu kış lastiği denetimleri başladı

01 Aralık 2020, Salı 10:00
Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şubesi ekipleri, şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğunun başlaması ile denetim yaptı.

Edirne yolunda uygulama yapan ekipler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca hazırlanan ve 2012'de yürürlüğe giren yönetmelik uyarınca, kış şartlarına uygun olmayan, kar lastiği takılmayan araçları kontrol etti.

Ekipler kurala uymayan sürücülere cezai işlem uygularken, araçlarına kış lastiği takan sürücülere teşekkür etti.

Sürücülerden Ahmet Yeşil, yaptığı açıklamada, tüm sürücülerin araçlarına kış lastiği taktırması gerektiğini söyledi.

Vatandaşların can ve mal güvenliği açısından kış lastiğinin önemli olduğunu anlatan Yeşil, kendisinin de yaklaşık 10 gün önce tedbirlerini aldığını ifade etti.

"Yüzde 50 daha iyi yol hakimiyeti sağlar"

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkan Vekili Ali Fuat Şeker ise kış lastiğinin soğuk havalarda yaz lastiğine oranla yüzde 50 daha iyi yol hakimiyeti sağladığını bildirdi.

Kış lastiklerinin artı 7 ile eksi 40 derece arasındaki sıcaklıklarda sertleşmeyi önleyen yumuşak bir bileşime ve karlı, buzlu yollarda tutunmayı artırıcı kılcal desenlere sahip olduğunu anlatan Şeker, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tebliğine göre 1 Aralık-1 Nisan arasında tüm ticari araçlarda kış lastiği kullanımı zorunluluğu bulunuyor. Yasa, zorunluluk kapsamında olmayan hususi otomobillerde de kış lastiği kullanımını öneriyor. Ancak araç sahibi ve sürücülere, hava sıcaklığı 7 derecenin altına düştüğü andan itibaren kış lastiğine geçmelerini öneriyoruz." diye konuştu.

Şeker, araçların şehirler arası yollarda çok sıkı denetleneceğini ve kış şartlarına uygun lastik takmayanların yola devam etmelerine izin verilmeyeceğini kaydetti.

AA

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