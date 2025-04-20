Zübeyir Gündüzalp Mevlidi gerçekleşti

Bediüzzaman Hazretlerinin sadık talebesi Zübeyir Gündüzalp’in vefat yıldönümü vesilesiyle Yeni Asya Gazetesi Ermenek Temsilcilği ve Ermenek İlim ve Kültür Vakfı tarafından terip edilen mevlid, dün Türkiye'nin dört bir yanından yoğun bir katılımla Ermenek Sipas Camii'nde öğle namazını müteakip okundu.

SADÂKATİN ZİRVESİ: ZÜBEYİR GÜNDÜZALP

Fotoğraf: Hasan AÇIKBAŞ-Yeni Asya

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