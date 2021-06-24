"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 HAZİRAN 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Siyaset ve demokratlar

Zafer AKINCI
24 Haziran 2021, Perşembe
Siyasete sevildiği için değil mecbur kalındığı için bakılır.

Öncelikli meselemiz bu değildir, fakat bu da vazifelerimiz arasındadır. Ölçüler doğrultusunda siyasete bakmamız, tercihimizi ortaya koymamız ve bu doğrultuda topluma bir mihenk taşı olmamız önemlidir. 

Bunu yaparken de, siyasetin şer kısmından uzak kalarak, toplumda yaşanılan aşırılıklara ve tarafgirliklere kapılmadan muktesid çizgiyi korumak gerekiyor. Bizler, siyaseten kimsenin düşmanı olmadığımız gibi, herkesin iyiliğini isteriz, siyaseten de demok- rat olmasına çalışırız. Demokratlığı, şûra ve meşverete yakın olduğu, toplumu daha fazla kucakladığı için destekleriz. 

Üstadımız, bu doğrultuda siyasî partilere bakışını net bir şekilde ortaya koymuştur. Siyasî partilerden, CHP’yi Kemalizmin ideolojik yapısından, ırkçı partileri adaletli olmayacakları, din adına ortaya çıkan partileri ise dini kullanacakları ve yapılan yanlışlar dine mal edileceği için desteklememiştir. Bununla birlikte muhalefete bakışı da hep dengeli olmuştur. Kendisine zulmetmiş bir CHP’ye bile tavsiyelerde bulunmuş, siyasete amaç, muhaliflere ise rakip ve hasım olarak bakmamıştır.

DP’yi ise diğerlerine göre daha demokrat olduğu için ehven-i şer olarak desteklemiştir. Yani mükemmel olarak görmemiş, gerektiğinde açıktan taleplerini ve ikazlarını yapmıştır. Adnan Menderes’i tebrik ettiği gibi, adaletli olması içinde “Birisinin hatasıyla, başkası mesul olmaz” âyeti ile uyarmıştır. Başa geçen liderler, diğerlerine göre daha demokrat olsalar da, yanlışları söylenmesi gerekiyordu.  

Bu, bugün de yapılmalı ki yanlışlar görülerek yeniden bir buluşma yakalanabilsin. Zaten demokrat olmak, hem eleştiriye açık hem de başkalarının görüşlerine karşı tahammüllü olmayı gerektirir. Bir meselede taraftar olunabilir, fakat bu, yanlışları görmeyen tarafgirliğe döndüğünde, kişiler ölçülerin önüne geçer. Böylece kişilere sadâkat, ölçülere sadâkatin yerini alır. Bu ise mükemmel lider anlayışına, bu da ya tarafgirane hükümet sözcüsü gibi veya hasmane davranmaya götürür.

Hayat dinamik bir şekilde akıp giderken resmin bütününü sürekli doğru okumak gerekiyor. Bugün demokratlığa millet olarak ihtiyacımız var. Demokratlar toplumun taleplerine de cevap vermelidir. Bu önemli değilmiş gibi bakılamaz. 

Burada demokratlara yapılan operasyonlar ile birlikte, dahilde çöküşe götüren yanlışlar da görülmelidir. Liderlik ve demokratlık, birilerinin hakkı diye bakıldığında zararı veren görülemez. Yeniden şahlanışın önemini, hayatı boyunca istibdatın karşısında, hürriyet ve meşrûtiyetin yanında olan Üstadımız, “35 sene sonra dirilen Ahrarlar” diyerek belirtmiştir.

Yeniden milletin bunu sahiplenmesi ise ancak, tarafgirlik damarlarını uyandırmadan millete demokratlık, hürriyet gibi ölçüleri vermekle mümkün olur. Ancak bugün, siyasetin kimyasını bozan, demokrasiyle tamamen zıt, istibdadın ve ırkçılığın kaynağı olan Kemalizmin etkisinin partilerin çoğunda devam etmesinden ve demokratım diyenlerin bazısında bile görülen Kemalizm sevgisinden dolayı alınacak daha çok mesafe olduğu görülüyor.

Okunma Sayısı: 167
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Türkiye, demokrasi ortak paydasında buluşacak

    Yargıda torpil tez konusu oldu

    Garibana çökersen gayretullaha dokunur

    Kanada’da Müslüman AYM üyesinden sonra Müslüman Senatör

    İdamları durdurun

    Açlık sınırı 3 bin 468 lira

    Beyaz Saray: Afganistan'dan çekilme planımızda bir değişiklik yok

    Koca: Gelecek 3 yıl bu hasarı telafi etmekle geçecek

    Avrupa Birliği, Türkiye'yi ilgilendiren önemli konuları görüşecek

    45 bin bireysel başvuru AYM tarafından karara bağlandı

    Bu bölgede deprem bitmez

    Gazeteciliği kullandırmayalım

    Karadeniz'de tansiyon yükseldi: Rusya'nın uyarı ateşi iddialarını İngiltere reddetti

    Putin: NATO’nun faaliyetlerinden rahatsızlık duyuyoruz

    Oksijen kurtarmaz, kirletmeyi önleyin

    İpin ucu kaçtı

    5 milyon pandemi zengini daha

    O kanunu geçirmeyin

    İçişleri Bakanlığı'ndan YKS genelgesi

    Rusya'dan İngiliz savaş gemisine uyarı ateşi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yazıklar olsun!
    Ahmet BATTAL

    Polis intiharları ve din hizmetleri
    Mikail YAPRAK

    Bu da geçer ya hû!
    Faruk ÇAKIR

    Yolsuzluk savunulabilir mi?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Risale-i Nur'dan

    Şeytanın en tehlikeli bir desisesi
    Cevher İLHAN

    Demokratik siyaset dışlanırken
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    İlknur Maraş Çalık

    Ah eski filmler, o eski filmler!
    Ali FERŞADOĞLU

    Mükemmel hürriyetten haberimiz var mı?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.