"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 MART 2026 CUMARTESİ - YIL: 57

Çok güzel haberler

Faruk ÇAKIR
14 Mart 2026, Cumartesi
İslâm coğrafyasında devam savaşlar Ramazan ayının sevincine gölge düşürmüş olsa da dünyanın değişik bölgelerinden gelen “güzel haber”ler ferahlamamıza sebep oluyor.

Özellikle de yabancı ülkelerden gelen güzel haberleri, güzelliklerin çoğalması duasıyla tekraren hatırlatmakta fayda var. Güzel haberlerin biri Amerika’dan. Habere göre New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, belediye konutunda ilk kez resmî iftar programı düzenlemiş. Programda Müslüman toplum temsilcileriyle bir araya gelen Mamdani, cemaatle namaz kılıp hurma ikram etmiş. Habere göre program samimî bir atmosferde gerçekleşirken Mamdani, Ramazan ayının manevî havasına vurgu yapmış. Belediye Başkanı ayrıca misafirleriyle uzun süre sohbet ederek toplum temsilcilerinin görüş ve taleplerini dinlemiş. New York’taki Müslüman toplumunun temsilcilerinin katıldığı buluşmada birlik ve dayanışma mesajları öne çıkmış. (haberler.com, 12 Mart 2026)

“Yabancı” ülkelerden gelen güzel haberlerden biri de Hollanda’dan. Habere göre Hollanda’nın Gouda şehrinde düzenlenen iftar programı, farklı kesimlerden insanları aynı sofrada buluşturmuş. Hollanda Başbakanı Rob Jetten’in de katıldığı program, şehirde ilk kez bir tiyatro salonunda gerçekleştirilen iftar buluşması olarak dikkat çekmiş. İftar programı (Gouda Tiyatrosu-Şehir Sahnesi) De Goudse Schouwburg’da düzenlenmiş. Haberde şöyle denilmiş: “Kısa süre önce planlanan organizasyon, gönüllülerin katkısıyla hayata geçirilirken, toplumun farklı kesimlerinden davetliler aynı sofrada bir araya geldi. İftar programında misafirlere Türk mutfağından geleneksel lezzetler sunuldu. Gouda ve (Güney Hollanda’da yer alan bir belediye olan) Waddinxveen’de yaşayan gönüllülerin hazırladığı yemekler, Ramazan ayının paylaşma geleneğini yansıttı. Organizatörler, bu tür buluşmaların şehirdeki farklı topluluklar arasında bağları güçlendirdiğini ve birlikte yaşama kültürünü desteklediğini vurguladı. Program sırasında Başbakan Rob Jetten, farklı kültürel geçmişlere sahip katılımcılarla sohbet ederek Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhuna dikkat çekti. İftar programına yerel yöneticiler, sivil toplum temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı. Organizasyon, gönüllülerin katkısıyla gerçekleşirken, şehirdeki farklı toplulukları bir araya getiren anlamlı bir buluşma olarak değerlendirildi. Gouda’da ilk kez tiyatro salonunda gerçekleştirilen iftar programının ilerleyen yıllarda da geleneksel hale getirilmesi hedefleniyor.” (platformdergisi.com, 10 Mart 2026)

Tabiî ki Ramazan ayı vesilesiyle dünyanın değişik ülkelerinden gelen “çok güzel haberler” bunlarla sınırlı değil. Bunlar sadece “güzel haberler denizi”nden birer damla misali olabilir. 

Bu haberler de gösteriyor ki dünyada “kötüler” olduğu gibi “iyiler” de var ve inşallah İslâm âleminin ve insanlığın fıtrî dualarıyla son kazanan “iyeler” olacak ve olsun...

    Trump: İran'ın Hark Adası'nı hedef aldık

    ABD 14 günde 3,84 milyar dolarlık askeri ekipman kaybetti

    Anadolu Otoyolu'ndaki kazada 1 kişi öldü, 15 kişi yaralandı

    Yurdun doğusu için yağış uyarısı

    Prof. Dr. İlber Ortaylı vefat etti

    4 milyon kişi savaş mağduru

    Cepheye önce Trump gitsin

    Netanyahu: Trump’la iyi bir ittifak kurduk

    İran hedef büyüttü

    "Bugün bu deli pisliklerin başına neler geleceğini izleyin"

    Milli Savunma Bakanlığı'ndan İran'dan Türk hava sahasına giren mühimmatla ilgili açıklama

    Tokat-Niksar'daki 5,5 büyüklüğündeki depremle ilgili son durum?

    Afganistan: Pakistan, Kabil ve diğer bölgelerimizi hedef aldı, siviller öldü!

    Macron: Irak'ta bir Fransız askeri öldü

    İran medyası: Tahran'da 11 ayrı bölgede patlama oldu

    Tokat'ta eğitime ara verildi

    Mescid-i Aksa kapalı durumda! - Filistinliler Harem-i Şerif yakınlarında sokaklarda teravih kıldı

    İspanya: Trump'ın ticari tehditlerinden korkmuyoruz

    'Mücteba Hamaney yaralı ama iyi'

