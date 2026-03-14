Çok güzel haberler

İslâm coğrafyasında devam savaşlar Ramazan ayının sevincine gölge düşürmüş olsa da dünyanın değişik bölgelerinden gelen “güzel haber”ler ferahlamamıza sebep oluyor.

Özellikle de yabancı ülkelerden gelen güzel haberleri, güzelliklerin çoğalması duasıyla tekraren hatırlatmakta fayda var. Güzel haberlerin biri Amerika’dan. Habere göre New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, belediye konutunda ilk kez resmî iftar programı düzenlemiş. Programda Müslüman toplum temsilcileriyle bir araya gelen Mamdani, cemaatle namaz kılıp hurma ikram etmiş. Habere göre program samimî bir atmosferde gerçekleşirken Mamdani, Ramazan ayının manevî havasına vurgu yapmış. Belediye Başkanı ayrıca misafirleriyle uzun süre sohbet ederek toplum temsilcilerinin görüş ve taleplerini dinlemiş. New York’taki Müslüman toplumunun temsilcilerinin katıldığı buluşmada birlik ve dayanışma mesajları öne çıkmış. (haberler.com, 12 Mart 2026)

“Yabancı” ülkelerden gelen güzel haberlerden biri de Hollanda’dan. Habere göre Hollanda’nın Gouda şehrinde düzenlenen iftar programı, farklı kesimlerden insanları aynı sofrada buluşturmuş. Hollanda Başbakanı Rob Jetten’in de katıldığı program, şehirde ilk kez bir tiyatro salonunda gerçekleştirilen iftar buluşması olarak dikkat çekmiş. İftar programı (Gouda Tiyatrosu-Şehir Sahnesi) De Goudse Schouwburg’da düzenlenmiş. Haberde şöyle denilmiş: “Kısa süre önce planlanan organizasyon, gönüllülerin katkısıyla hayata geçirilirken, toplumun farklı kesimlerinden davetliler aynı sofrada bir araya geldi. İftar programında misafirlere Türk mutfağından geleneksel lezzetler sunuldu. Gouda ve (Güney Hollanda’da yer alan bir belediye olan) Waddinxveen’de yaşayan gönüllülerin hazırladığı yemekler, Ramazan ayının paylaşma geleneğini yansıttı. Organizatörler, bu tür buluşmaların şehirdeki farklı topluluklar arasında bağları güçlendirdiğini ve birlikte yaşama kültürünü desteklediğini vurguladı. Program sırasında Başbakan Rob Jetten, farklı kültürel geçmişlere sahip katılımcılarla sohbet ederek Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhuna dikkat çekti. İftar programına yerel yöneticiler, sivil toplum temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı. Organizasyon, gönüllülerin katkısıyla gerçekleşirken, şehirdeki farklı toplulukları bir araya getiren anlamlı bir buluşma olarak değerlendirildi. Gouda’da ilk kez tiyatro salonunda gerçekleştirilen iftar programının ilerleyen yıllarda da geleneksel hale getirilmesi hedefleniyor.” (platformdergisi.com, 10 Mart 2026)

Tabiî ki Ramazan ayı vesilesiyle dünyanın değişik ülkelerinden gelen “çok güzel haberler” bunlarla sınırlı değil. Bunlar sadece “güzel haberler denizi”nden birer damla misali olabilir.

Bu haberler de gösteriyor ki dünyada “kötüler” olduğu gibi “iyiler” de var ve inşallah İslâm âleminin ve insanlığın fıtrî dualarıyla son kazanan “iyeler” olacak ve olsun...